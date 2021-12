Se disparan a 290 los nuevos contagios de Covid-19 en Nuevo León

En apenas una semana, los casos diarios de Covid-19 registrados en Nuevo León se dispararon de 81 a 290, presentando un incremento del 358 por ciento, según datos de la Secretaría Estatal de Salud.

El incremento, según las autoridades estatales, obedece a la mayor movilidad que se presentó a raíz de las reuniones por fiestas navideñas y los preparativos para éstas, además de la presencia de la nueva variante ómicron del virus SARS-CoV-2, que se considera mucho más contagiosa que las anteriores.

Hasta el momento se tienen confirmados diez casos de la nueva variante, seis de ellos anunciado el jueves de la semana pasada y cuatro más el sábado; pero serían más en la entidad ya que no todas las muestras de pacientes Covid, son sometidas al proceso de secuenciación para detectar la variante ómicron, por lo complejo y el alto costo de dicha labor.

En cuando al aceleramiento de la pandemia, que podría marcar el inicio de una cuarta ola, cabe mencionar que apenas el pasado lunes se registraron 81 pacientes afectados por la enfermedad viral, el martes fueron 113, el miércoles 148, el jueves 180, el viernes 234, el sábado 255 y el domingo la cifra de contagios se elevó hasta 290, una cifra que no se había alcanzado en más de dos meses.

Por otro lado, se registraron dos nuevas defunciones, para sumar 14 mil 894 desde el cuatro de abril de 2020 cuando se reportó el primer deceso. Las víctimas mortales son dos mujeres de 62 y 67 años de edad.

Asimismo con los 290 nuevos contagios se han acumulado 294 mil 374 casos desde el once de marzo del año pasado.

Se reportaron en las 24 horas previas 250 personas hospitalizadas, diez más que el día previo; había 50 de esos pacientes con apoyo de ventilador mecánico, dos menos que el día anterior.