Se eligieron buenos perfiles para la elección judicial: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que el Comité del Poder Ejecutivo para la elección judicial "seleccionó muy buenos perfiles" tras el proceso de insaculación que se realizó el domingo pasado.

A pregunta expresa en conferencia de prensa en Querétaro, Querétaro, la mandataria federal informó que no ha podido hablar por la carga de trabajo con el presidente del Comité, el ministro en retiro, Arturo Zaldívar sobre el proceso en el que se eligieron, mediante tómbola, a los candidatos del Ejecutivo para la elección judicial, que se realizará el 1 de junio.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que invitará a quienes integran el comité a una próxima conferencia mañanera para que detallen cómo fue el proceso y para aplaudirles por el trabajo que hicieron, porque, afirmó, fue "de primera".

"Creo que se seleccionaron muy buenos perfiles. Hay muy buenos perfiles hombres y mujeres para formar parte pues de todos los puestos de elección popular que por los que vamos a votar este 1 de junio", dijo.

Pide construir salida pacífica a conflicto Palestina-Israel

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su plan de tomar control de la Franja de Gaza, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por construir una salida pacífica al conflicto entre Palestina e Israel.

"México ha tenido una posición, desde hace años, y no solo de los gobiernos de la cuarta transformación, sino que viene de antes, del reconocimiento del estado palestino y al mismo tiempo del estado de Israel. Entonces esa es la política del gobierno mexicano de hace años y de ahora, la necesidad de reconocer ambos estados y de construir, pues, una salida pacífica. Entonces esa es nuestra posición y ha sido la posición histórica del gobierno de México", dijo.

A pregunta expresa, también se refirió al bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, y señaló que éste solo afecta a la población cubana; y refirió que se debe anteponer el diálogo entre ambas naciones.

"Nuestra posición respecto a Cuba, los bloqueos económicos no dañan a los gobiernos, dañan a los pueblos, y siempre hay que poner el diálogo por encima de todo, está en nuestra constitución, en la política, en la definición de los principios de la política exterior, pero es algo que, pues, es importante que se desarrolle en todos los sentidos. Cerrar la puerta y no dialogar, pues creo que no es nunca la opción, la construcción de la paz requiere de diálogo permanente", comentó.