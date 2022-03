Se espera una marcha muy violenta, advierte Martí Batres

Previo a la marcha de este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres informó que se espera una marcha muy violenta, por lo menos se tiene información de que hay 15 grupos organizados para generar violencia durante la movilización llevando todo tipo de artefactos peligrosos.

En conferencia de prensa, Martí Batres comentó que hay grupos que se están juntando instrumentos peligrosos que pueden dañar a otras personas como los siguientes: cizallas, sopletes, martillos, picos, piolets, hachas, mazos, cadenas, tubos, bazucas de fabricación casera, bombas molotov, tasers eléctricos , tijeras para cortar lamina, petardos, gasolina, tiner, navajas, palos y gas pimienta, entre otros elementos.

"Esto pone en serio riesgo a las personas, tanto a las asistentes, a la movilización, como a personas ajenas a la movilización, esta violencia no se justifica de ninguna manera, esta violencia es machista, es una violencia que pone en peligro a otras mujeres. (...) La prioridad del Gobierno de la Ciudad el día de mañana será la protección de las personas", aseguró.

En ese sentido, Martí Batres hizo un llamado a las movilizaciones pacificas, ya que es por convicción y por ordenamiento jurídico, y que mantendrán las puertas abiertas a las mujeres como se ha realizado.

El secretario de Gobierno, Martí Batres, comentó que los grupos violentos son conocidos y que hay investigaciones periodísticas, incluso que en redes sociales han anunciado sus acciones en cada movilización y distintos puntos de la capital.

"Se van a hacer operativos muy parecidos a los que se han venido haciendo. Se ha hecho una labor con la Comisión de Derechos Humanos y con protocolos muy cuidadosos, pero en mayor detalle las tareas que se van a realizar las puede comentar la SSC".

A pregunta expresa de que si saben que objetos y colectivos que van a asistir a la marcha van a tomar previsiones para controlar, el titular de Gobierno comentó que más allá de lo que puedan decir estos grupos se están citando en diversos puntos de la capital, pero que si tarea es siempre es un equilibrio de respeto.

"Nuestro deber es informar y a la opinión pública de la actividad de estos grupos con una cierta intensidad inusual para causar daños a través de acciones violentas y sobre todo por los artefactos peligrosos con los que consideran o desean asistir a la movilización de mañana".

Martí Batres recomendó a la ciudadanía que asiste y a los transeúntes tome las previsiones necesarias al respecto porque lo más importante es proteger a la gente.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se va a reprimir sino a contener en caso de que haya violencia en la marcha de este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, ya que tienen conocimiento de que van a asistir colectivos violentos.

"Para nosotros la violencia no se combate con violencia, no estamos de acuerdo con ello. Es más, la violencia es machista. La violencia no tiene que ver con los derechos de las mujeres (...) Son grupos que se cubren los rostros y utilizan estos objetos, como bombas molotov, martillos y gasas pimienta, es muy importante decir que nosotras no estamos de acuerdo con estos métodos, no se justifica esta violencia", dijo en conferencia de prensa.

Con motivo de este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de la Ciudad de México y colectivos acordaron la ruta que tendrán que seguir las participantes a manifestarse este martes.

El punto de partida de la marcha convocada por la Coordinadora 8M será del Ángel de la Independencia; la cita es a las 16:00 horas, para que en punto de las 16:30 horas los colectivos puedan iniciar la manifestación.

En ese sentido, los colectivos feministas tendrán la siguiente ruta: Paseo de la Reforma y en la exglorieta a Colón se detendrán para hacer un posicionamiento en la recién llamada "glorieta de las mujeres que luchan".

Posteriormente, las mujeres seguirán su trayecto hasta avenida Hidalgo para ingresar por la calle 5 de mayo para arribar al Zócalo de la Ciudad de México donde realizarán un mitin de alrededor de una hora y media para exigir la erradicación de la violencia de género.

Cabe mencionar que el Gobierno capitalino tiene conocimiento de otras movilizaciones en diversos puntos de la capital, uno de ellos en el Monumento a la Revolución.