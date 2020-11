Se extiende la obligatoriedad del uso de cubrebocas en estados

Cada vez en más entidades el uso de cubrebocas obligatorio es una realidad, y mientras en Chihuahua el decreto fue aprobado por el Congreso local, en el municipio de Cuernavaca se avalaron multas y sanciones para quien no porte esta prenda.

El Congreso de Chihuahua aprobó, con 22 votos a favor, tres en contra y una abstención, la obligatoriedad del uso del cubrebocas en tanto dure la emergencia sanitaria por Covid-19.

La ley determina que todas las personas que ingresen a oficinas públicas, privadas o centros de trabajo deben usar cubrebocas, o se les negará el acceso.

En lo que se refiere al transporte público, se determinó que todos los conductores de las unidades deben usar cubrebocas durante la jornada laboral y no podrán prestar el servicio al usuario que no lo porte, de tal suerte que, si la persona se rehúsa o incurre en actos de violencia, las autoridades podrán aplicar las sanciones correspondientes, que van desde el apercibimiento, trabajo comunitario, una multa, clausura temporal, total o parcial o arresto hasta por 12 horas.

Por su parte, en Morelos, el Cabildo de Cuernavaca aprobó aplicar sanciones económicas desde mil 500 hasta 7 mil pesos, así como arresto administrativo de 36 horas a las personas que se nieguen a seguir las medidas de protección contra el Covid-19 como el uso de los cubrebocas.

El secretario General del ayuntamiento, Erick Santiago Romero Benítez, explicó que en establecimientos y plazas comerciales se exhortará a los consumidores a usar la prenda o no ingresarán.

También se aprobó aplicar sanciones económicas desde 800 pesos hasta 20 mil pesos a los dueños de establecimientos que no cumplan con las medidas implementadas, como el horario establecido para la venta y distribución de alcohol.