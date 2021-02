Se favorece a municipios con mayor letalidad para dosis: Salud

Densidad poblacional, altos niveles de letalidad por el Covid-19 y pobreza serán los tres criterios que, en ese orden, aplicará el gobierno federal para determinar cuáles serán los siguientes municipios del país donde se aplique la vacuna, dio a conocer la Secretaría de Salud (Ssa). Las personas migrantes o en tránsito por México también serán vacunadas.

En conferencia de prensa nocturna, que atendió de manera remota el director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, se informó de las 200 mil dosis de SinoVac que llegaron el fin de semana y que ya están disponibles; se aplicarán en el municipio de Ecatepec, Estado de México, porque, dijo el funcionario, es el segundo municipio más poblado del país y también el que tiene el mayor número de personas en situación de pobreza extrema.

"Los municipios están siendo seleccionados por características: que tengan un riesgo importante de continuar con la transmisión de la enfermedad, el desarrollo de casos graves, que estuvieran ocurriendo tasas de mortalidad y letalidad importantes.

"Por condiciones sociales, la presencia de ciertos grados de marginación y factores de riesgo para efectos de que las personas puedan enfermar o tener mayores dificultades de acceso para los servicios de salud", abundó.

Explicó que se podrán acercar a los módulos de vacunación las personas que vivan en alguno de los municipios seleccionados, independientemente de que cuenten o no con un documento de identificación, pues esto agiliza el proceso.

Recordó que en la aplicación de la vacuna se le dará prioridad a las personas que ya estén registradas y se hará con base en la disponibilidad de la misma.

"Cuando se selecciona un municipio para vacunar se considera a 100% de la población adulta mayor de ese municipio, por ello podría acercarse cualquier persona que no cuente con un documento de identificación. El área de registro tiene coordinadores y personas que durante todo el día se dedican a inscribir personas, y ahí pueden realizar su documentación para recibir la vacuna", detalló Alomía Zegarra.

En este sentido, dio a conocer que la vacuna se les aplicará inclusive a personas migrantes o que se encuentren en tránsito por el país, inclusive si no cuentan con el CURP.

"El grupo de personas migrantes que esté en el país recibirá la vacuna, la población mexicana está considerada para recibir la vacuna. El orden de vacunación responderá a las mismas etapas que han sido definidas", refirió.

De acuerdo con la numeralia contenida en el informe técnico del día, en la semana epidemiológica que corre se han acumulado 2 millones 41 mil 380 enfermos Covid desde que se presentó el primer caso en febrero de 2020; también se tiene el reporte de 180 mil 107 defunciones, así como 20 mil 317 defunciones sospechosas por esta enfermedad que todavía no han sido confirmadas.

Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica, dijo que México no tiene la política pública de aplicar la prueba de detección de Covid a las personas que ingresan en el país.