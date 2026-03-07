Se golpeó el poder del CJNG: G. Harfuch

Zapopan, Jal.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respondió si con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" en días pasados en Jalisco, desaparece el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la conferencia mañanera de este viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que siguen las acciones e investigaciones de seguridad.

"¿Con este abatimiento de este criminal, se puede decir que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha desaparecido?", se preguntó.

"Definitivamente (ha disminuido el poder). Como se demostró, la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado", declaró.

"Por supuesto que las acciones y las investigaciones continúan. Estas acciones, llevadas a cabo por el gabinete de Seguridad y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo es por una persona específica", respondió.

"Lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región, y eso, pues son organizaciones criminales más que de una sola persona".

Por otra parte, aseguró que el dispositivo de seguridad que incluyó elementos de fuerzas federales y estatales, y acompañó la carroza con el cuerpo de "El Mencho" en Zapopan, fue para proteger a la ciudadanía y no para "escoltar" al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos, este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco junto con todas las demás autoridades fue precisamente para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie. Fue para evitar cualquier tipo de disturbio en la ciudad y así se logró, no hubo ningún problema y se logró proteger a la ciudadanía".

García Harfuch aseguró que el gabinete de Seguridad tendrá presencia en Jalisco para proteger a población, tras el operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Dijo que como parte de la estrategia nacional contra la extorsión se han realizado 44 detenciones de personas y se han iniciado 257 carpetas de investigación.