"Se han repatriado 5 mil 746 piezas históricas"

Con un llamado a suspender las subastas de piezas históricas en el extranjero, Alejandra Frausto Guerrero, titular de Cultura, informó que en lo que va del sexenio se han repatriado 5 mil 746 bienes, de los cuales 5 mil 149 son bienes arqueológicos y 597 son históricos.

En conferencia de prensa del presidente López Obrador, la secretaria indicó que el pasado 16 de septiembre el gobierno mexicano fue informado que en Italia se detuvo una subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas de las culturas maya, tolteca, teotihuacana, azteca y mixteca.

Detalló que ocho piezas ya se habían subastado, pero todas fueron aseguradas y están en proceso de repatriación a nuestro país.

"El gobierno de México como nunca antes tiene entre sus prioridades la protección y conservación de la diversidad, la memoria y le patrimonio cultural del país. Es contundente el apoyo y compromiso del presidente de la República, del gabinete y de la Fiscalía General de la República para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y para trabajar en la recuperación el patrimonio que se encuentra de nuestras fronteras. Así mismo, para continuar con los hallazgos arqueológicos que tantas buenas noticas nos han dado recientemente. La historia está emergiendo, hablando con voz jubilosa y resistente. De diciembre de 2018 a la fecha, se han repatriado 5 mil 746 bienes, de los cuales, 5 mil 149 son bienes arqueólogos y 597 históricos", dijo.

En Palacio Nacional, Frausto Guerrero detalló que la subasta en Italia pudo detenerse por las intervenciones de las autoridades de ese país y del embajador de México en Italia, Carlos García de Alba.

Indicó que se han repatriado ya 633 piezas, "el pasado viernes llegaron 22 piezas arqueológicas a México y están en proceso las 17 que ya mencionamos".

"México está realizando alianzas internacionales para que más piezas retornen a nuestro país y sean conocidas por las propias culturas que las crearon".

Señaló que se tratarán de evitar casos como el que sucedió recientemente en Alemania en donde se pretendían vender 74 piezas de origen prehispánico en Munich, en el que se pronunciaron enérgicamente en contra y se interpuso la denuncia correspondiente.

"Agradezco la intervención de nuestro embajador Francisco Quiroga que desde el primer minuto tomó cartas en el asunto".

Alejandra Frausto reiteró el llamado a las autoridades y al público para salvaguardar el patrimonio cultural de México, el cual no tiene precio y no debe adquirirse en una subasta como si fuera un "artículo de lujo".

"México está librando una batalla para que se entienda que el patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta el patrimonio cultural, no tiene precio. Hacemos un llamado a autoridades y a coleccionistas para suspender estas acciones que no solo son ilegales, sino que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones; el patrimonio no se vende, se ama y se defiende", dijo.