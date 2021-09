"Se han sentado las bases de la transformación"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que ya están sentadas las bases de la transformación del país y advirtió que será muy difícil que los conservadores echen atrás las acciones tomadas por su administración "en bien del pueblo".

En mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, afirmó que es tanto lo avanzado en dos años y nueve meses que podría dejar ahora mismo la Presidencia de la República.

Confió en que en la revocación de mandato del próximo año sea ratificado para cumplir su periodo hasta 2024.

"Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo por que continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego, no es esto lo único que necesito para cumplir mi misión, falta lo que digan la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios, pero, si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente".

En el Salón de Escudos del Recinto Homenaje a Benito Juárez en Palacio Nacional, el Presidente estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos el consejero jurídico Julio Scherer, así como por su esposa, Beatriz Gutiérrez, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quienes estuvieron en primera fila.

López Obrador arremetió contra las privatizaciones y el neoliberalismo al asegurar que gracias a su política de austeridad republicana y al combate a la corrupción se han ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, mientras que al seguir la fórmula de gobernar "sin lujos y sin frivolidades", dijo, se ha cumplido con los compromisos de no endeudar al país, no subir los impuestos ni aumentar precios de combustibles.

Presumió "récords históricos" en materia económica, entre los que destacó las remesas, que este año se prevé que superarán los 48 mil millones de dólares.

"Récord histórico en remesas, en inversión extranjera, en incremento al salario mínimo, en no devaluación del peso, en no incremento de deuda, en aumento del índice de la Bolsa de Valores, en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir, a los tecnócratas neoliberales: ´Tengan para que aprendan´", señaló.

El mandatario destacó que su administración paró en seco las privatizaciones en el sector energético y se dejó de entregar concesiones a particulares. Adelantó que este mes enviará al Congreso una reforma constitucional para el sector eléctrico.

Dijo que aunque continúan los contagios de Covid, el programa nacional de vacunación ha reducido las hospitalizaciones, pero sobre todo los fallecimientos. Destacó el regreso a clases.

Reconoció que su administración ha logrado reducir los homicidios dolosos en el país, pero han aumentado los feminicidios, la extorsión y el robo en el transporte público individual.

Al asegurar que no se violan derechos humanos a migrantes ni hay represión, dijo que los dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que patearon a un migrante haitiano en Chiapas fueron dados de baja y el caso lo atiende el Órgano Interno de Control de la dependencia.

Al final de su mensaje, que duró 55 minutos, el Presidente arengó: "Cuando esté entregando la Banda Presidencial (en 2024) sólo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón".