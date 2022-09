"Se hizo chiquito", dice Lilly Téllez al confrontar a Vicente Serrano

A-AA+

En mayo pasado, la senadora Lilly Téllez felicitó al actor Héctor Suárez Gomís por no dejarse intimidar por el periodista Vicente Serrano, a quien llamó "lépero".

En esa ocasión, la senadora de Acción Nacional opinó sobre la riña que Suárez Gomís y Serrano tuvieron.

En Atypical Teve, la panista le mandó un mensaje al youtuber asistente a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador: "Vicente, sabemos muy bien quién eres, sabemos que no eres un periodista, sabemos que eres la muñeca fea que llora por los rincones y ahora más porque te asustaste porque te pusieron un alto (...) Y si un día nos vemos, Vicente, ten cuidado porque aquí como me ves mujer, yo tengo más pantalones que tú".

Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la población, pero en especial a los legisladores del Congreso de la Unión, a no normalizar y aplaudir la violencia contra periodistas.

La CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, pidió llevar a cabo una reflexión, pues, dijo, se ha confundido el debate con agresiones que ponen en riesgo a las y los periodistas.

Lilly Téllez graba encuentro con Vicente Serrano

Este martes, la senadora sonorense compartió en redes sociales el encuentro que tuvo con Vicente Serrano en el Senado.

En las imágenes se observa cómo Lilly Téllez se acerca a Serrano, quien le pregunta cómo está y se "arregla" la camisa.

-No sabía que era usted tan bajito-, le dijo Téllez a Serrano.

-Ni yo, tan flaquita. La imaginaba de otra manera-, contestó

"Y de repente a este sujeto se le quitó lo grosero y lo gallito; hasta me pidió tiempo para arreglarse antes de saludarme. ´Valiente´ de celular, cuando me tuvo de frente, se hizo chiquito", describió Lilly Téllez su encuentro con el comunicador de redes sociales.

"Me dio mucha risa el nivel infantil de la senadora"

Tras el encuentro que la senadora mantuvo con el periodista al terminar la reunión con el padre y hermano de Julian Assange, Vicente Serrano señaló que Téllez se acercó a él con el afán de incitar a un debate.

"Me dio mucha risa el nivel tan infantil de una senadora como Lilly Téllez", declaró el periodista tras el incidente con la senadora, quien se acercó a él para grabarlo con su teléfono celular.

"Llily Téllez fue la que se acercó a querer, cómo decirlo, provocar [...] Lilly Téllez se acerca y me dio mucha risa por el nivel infantil de una senadora que quiere ser candidata de la oposición a la presidencia de la República en el 2024, se ve que les arde a los senadores y senadoras de oposición, nos odian con odio jarocho", aseguró Vicente Serrano.