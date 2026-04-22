Se incendian bodegas para el Bienestar

ZACATECAS, Zac.- La tarde-noche de este martes se registró un fuerte incendio que ha consumido gran parte de las bodegas de Alimentación para el Bienestar, ubicadas en la capital de Zacatecas, cerca de la carretera federal 45.

Dentro de las primeras versiones que han dado a conocer las autoridades estatales, se presume que el incendio se salió de control, provocado por un grupo de productores de frijol, quienes tomaron las instalaciones y por la tarde comenzaron a quemar neumáticos.

Cerca de las 19:00 horas se comenzó a reportar el fuerte incendio y humaredas negras en esa zona, por lo que se desplegaron las diferentes corporaciones de bomberos para tratar de sofocar las enormes llamas.

A las 21:00 horas, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, informó a través de sus redes sociales que cerca de las 4 de la tarde, se registró un primer incendio provocado por un grupo de productores de frijol procedentes de Fresnillo, quienes usaron bidones de gasolina y neumáticos en el patio de maniobras. Sin embargo, dijo que dos horas después, el incendio se salió de control y se propagó al almacén de las instalaciones de Alimentación para el Bienestar (extinta Segalmex) y de inmediato se trató de controlar.

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