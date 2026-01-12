Se mantendrá clima gélido en el país

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo 11 y el lunes 12 de enero, gran parte de territorio de la República Mexicana mantendrá condiciones invernales, derivado del avance del frente frío número 27.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que lo anterior corresponde a la segunda tormenta invernal, por lo que se pronostica un ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste del país.

El frente frío 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y el norte de la península de Yucatán, lo que podría generar lluvias intensas a puntuales en entidades federativas del sur. A la vez, Conagua alertó que hay probabilidad de caída de nieve y aguanieve en cimas montañosas del centro y oriente de México.

Se esperan lluvias puntuales en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Chiapas, Oaxaca,

Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De acuerdo con la Conagua, posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Posible lluvia engelante en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

La lluvia engelante, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, son gotas que tienen una temperatura inferior a los cero grados Celsius.

Las gotas de esta lluvia pueden congelarse al entrar en contacto con el suelo, superficie de aeronaves en vuelo o de otros objetos. También es conocida como "lluvia subfundida".

El SMN también alertó por vientos de 20 a 30 km/hora con rachas de 40 a 60 km/hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Puebla.

Así como viento de 10 a 20 km/hora con rachas de 30 a 50 km/ hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

La Conagua explicó que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.