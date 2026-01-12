Se mantendrá clima gélido en el país
CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo 11 y el lunes 12 de enero, gran parte de territorio de la República Mexicana mantendrá condiciones invernales, derivado del avance del frente frío número 27.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que lo anterior corresponde a la segunda tormenta invernal, por lo que se pronostica un ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste del país.
El frente frío 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y el norte de la península de Yucatán, lo que podría generar lluvias intensas a puntuales en entidades federativas del sur. A la vez, Conagua alertó que hay probabilidad de caída de nieve y aguanieve en cimas montañosas del centro y oriente de México.
Se esperan lluvias puntuales en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Chiapas, Oaxaca,
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De acuerdo con la Conagua, posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.
Posible lluvia engelante en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.
La lluvia engelante, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, son gotas que tienen una temperatura inferior a los cero grados Celsius.
Las gotas de esta lluvia pueden congelarse al entrar en contacto con el suelo, superficie de aeronaves en vuelo o de otros objetos. También es conocida como "lluvia subfundida".
El SMN también alertó por vientos de 20 a 30 km/hora con rachas de 40 a 60 km/hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Puebla.
Así como viento de 10 a 20 km/hora con rachas de 30 a 50 km/ hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
La Conagua explicó que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.
no te pierdas estas noticias
Quién es quién en el asesinato de Carlos Manzo
El Universal
Detenciones en Michoacán debilitan grupo criminal tras asesinato de Carlos Manzo. Seguridad pública reforzada en México.
Pez del "fin del mundo" aparece en playa de Nayarit
El Universal
La presencia del pez remo en la playa de Nayarit genera asombro y reflexiones sobre el impacto ambiental
Sady Loaiza lidera innovación de libros de texto en la SEP
El Universal
La polémica en torno a los libros de texto en la SEP pone en foco la labor de Sady Loaiza.