Se mantiene contingencia ambiental en Megalópolis para este viernes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a las condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes, por una estabilidad atmosférica presente durante la tarde, que junto con la alta radiación solar y viento débil, favorecieron concentraciones elevadas.La Came detalló que a las 15 horas se registraron 155 ppb en la estación Ajusco Medio; a las 16 horas se registraron concentraciones de 171 y 169 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Pedregal respectivamente; y a las 17 horas se registraron concentraciones de 164, 162 y 155 ppb en las estaciones Pedregal, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo respectivamente.La información proporcionada por los modelos meteorológicos indica que para mañana, viernes 24 de febrero, aún se registrarán condiciones que provocarán estancamiento de los contaminantes precursores del ozono.Se recuerda que mañana viernes 24 de febrero, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación "0 y 00", engomado azul, terminación de placa 9 y 0.-Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma "2".-Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.-Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.-Los taxis con holograma de verificación "1" o "2" que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a), b), y c) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.