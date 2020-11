Se maquillan cifras de la covid: Kraus

Ciudad de México.- Desde que la pandemia del Covid-19 empezó, todos los habitantes, no sólo del país, sino del mundo, exploraron algo nuevo. En la época actual no se había vivido un confinamiento como el de este año, es por eso que Arnoldo Kraus decidió publicar lo que en un inicio fueron notas aisladas de lo que vivía día a día.

Desde el punto de vista médico, por su profesión, pero también con una visión humana, preocupado por la convivencia social, Kraus detalla en su libro "Bitácora de mi Pandemia" sus preocupaciones, no sólo por las cifras que aumentan a diario, también por el papel tan reprobable que hizo el gobierno al atender la emergencia.

"Es irresponsable que un Presidente haya dicho: ´Esta pandemia nos cae como anillo al dedo´. ¿Qué clase de persona puede decir eso? ¿En dónde queda todo el sufrimiento de la esposa que se quedó viuda porque su esposo tenía que salir a trabajar a diario para llevar sustento a la casa? Es irresponsable e inhumano", refiere. Agrega que la irresponsabilidad del gobierno abarca desde las acciones que se toman en los hospitales para atender a los enfermos hasta los informes de las cifras, que, de acuerdo con Kraus, son falsas, se han maquillado y se está ocultando el número real de las muertes por Covid-19.

"Repruebo el manejo de la pandemia, porque si bien el Covid-19 no es responsabilidad del gobierno mexicano, el modificar las cifras sí lo es, y en ocasiones tiende a ser molesto. Yo tengo conocimiento de varias personas mayores de edad que han muerto en sus casas, seguramente de esta enfermedad, pero no son etiquetadas porque no fueron a ningún registro, porque no tuvieron las famosas pruebas, porque en un principio no las quiso hacer el gobierno y eso nos denota que hay un subregistro muy importante", indica el escritor.