Se niega a cancelar fiesta y agrede a policías de la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) remitieron al Juez Cívico a un hombre que agredió verbalmente a los uniformados y que escandalizó en la vía pública cuando le solicitaron que disolviera una fiesta que se realizó en la alcaldía Álvaro Obregón.

Según se lee en un comunicado, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, una denuncia ciudadana alertó a los efectivos sobre un evento que se realizaba al interior de un inmueble ubicado en la colonia Tlacopac.

Una habitante de la calle Reyna señaló a las autoridades que en el evento se habían congregado un gran número de personas.

Al llegar al domicilio, los policías solicitaron al organizador del evento que suspendiera la actividad y al explicarle que no era posible su realización por motivo de la pandemia comenzó a agredirlos verbalmente y se negó a finalizar la fiesta.

Ante las agresiones y la falta de respeto a la autoridad, el hombre fue detenido.

Sin embargo, al notar la detención, un asistente al evento también agredió a los efectivos para evitar que el detenido fuera ingresado a la patrulla.

El organizador aprovechó la distracción para ingresar a su domicilio y cerrar las puertas; mientras que el otro hombre, de 32 años de edad, arremetía en contra de los uniformados, quienes lo aseguraron y remitieron al Juzgado Cívico por escandalizar en la vía pública y las faltas a la autoridad.

En tanto, las unidades de la SSC permanecieron varios minutos al exterior del domicilio y los oficiales continuaron con el perifoneo, con el exhorto a no realizar fiestas, reuniones ni concentración de personas, debido a la emergencia sanitaria que se vive en la Ciudad de México.

--Hacen viral a #LordMisZapatos

En redes sociales circuló el video en el que se aprecia a un hombre discutir y pelear con elementos de la SSC que atendieron al llamado de vecinos y otro en el que discute con la mujer que lo graba.

Al parecer, entre la discusión, la mujer le reclama por haber pateado su automóvil. En respuesta, el hombre le contesta "mis zapatos valen más que tu coche". También, el sujeto reclama que los policías se llevaron "a un escolta del dueño de TV Azteca".

--Empresario se deslinda

Horas más tarde de difundirse el video, el empresario Ricardo Salinas Pliego, emitió un mensaje en Twitter en el que se deslinda de los dichos de "#LordMisZapatos".

En Twitter, Salinas Pliego señaló que no conoce al supuesto escolta mencionado, luego de que el sujeto apodado como "#LordMisZapatos", mencionó también a la empresa TV Azteca.

El empresario también aprovechó para señalar que "quien gaste más en sus zapatos que en un coche está invirtiendo MUY mal y terminará de escolta".