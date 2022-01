Se queja la CNTE con la SEP por mantener escuelas abiertas pese a contagios

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) insiste en mantener las escuelas abiertas pero sin alumnos, ya que se ha registrado un alto ausentismo tanto de maestros como de alumnos por el aumento de contagios de Covid-19.

"Esta cuarta ola ha tenido un gran impacto muy grande en las escuelas, hay planteles cerrados y otros en los que se ha decidido trabajar a distancia. Se insiste en una estrategia de mantener abiertas las escuelas pero sin alumnos. Ha habido casos de contagios entre padres de familia, docentes y estudiantes, por lo que la asistencia ha disminuido brutalmente", dijo Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE, en la Ciudad de México.

A través de una videoconferencia en la que participaron los líderes de la Coordinadora de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, Hernández sostuvo que en la capital del país de las 4 mil escuelas de educación básica públicas que existen, al menos 140 escuelas no están operando, debido a los contagios por ómicron.

"La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha carecido de una estrategia integral para atender la pandemia. Nosotros decimos que cerraron las escuelas, pero la educación no se detuvo. Los docentes comprometidos, seguimos trabajando con nuestros niños y niñas a distancia o en situaciones muy precarias porque el Estado no proporciona las herramientas para que los maestros continúen con su labor educativa", agregó.

El docente dijo también que es necesario extender la vacunación de menores de edad. "No debería estar a debate el asunto de la vacunación a los niños. Esta es una exigencia que hace la Coordinadora".

Por su parte, el líder de la sección 18, en Michoacán, Gamaliel Guzmán Cruz, aseguró que en el estudio que realizaron en esa entidad, nueve de cada diez maestros asegura que hay trabajadores de la educación y alumnos contagiados en sus escuelas, además que alrededor de 60% de profesores trabaja de manera virtual.

Dijo también que existen planteles que están cerrados por la violencia generada por el crimen organizado en esa entidad.

"Tenemos muchas escuelas cerradas y a compañeros amenazados por esta inseguridad que se tiene", dijo.

En tanto, el dirigente de la sección 22, en Oaxaca, Eloy López Hernández, insistió en la reanudación de la mesa de diálogo con el Ejecutivo federal.

"Seguimos en pie de lucha porque es necesario que en lo inmediato, el Ejecutivo del país nos atienda porque él se comprometió con la Coordinadora de atender los temas que la aún mal llamada reforma educativa sigue provocando. No vamos a cesar en nuestra lucha porque ha sido justa. Y no podemos esperar más", expuso.

Advirtió que aun cuando la CNTE está dispuesta al diálogo, "también tenemos el derecho a accionar nuestras actividades de presión".