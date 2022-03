Se reabre parcialmente Cañón del Sumidero a embarcaciones turísticas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que tras el desprendimiento de una pared de rocas en el Cañón del Sumidero, Chiapas, se hizo una revisión y se determinó que no existe riesgo a la población por lo que se abrirá parcialmente a embarcaciones turísticas.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la funcionaria dijo que tras el desprendimiento personal de la Marina ayudó con el cierre a la navegación turística del sitio, para determinar si había riesgos.

"Ayer se recorrió esta zona donde fue el deslave y se determina que no hay riesgo a la población y hoy se abrirá de forma parcial a las embarcaciones turísticas".

Señaló que las sugerencias es que la navegación turística se haga resguardando la vida, con el objeto que no haya lesionados y nada que lamentar.