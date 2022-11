Se reactivará diálogo México-EU

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- El próximo jueves se realizará la primera reunión virtual entre la titular de la oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Katherine Tai, y la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, con lo que el sector privado espera que se reactive el diálogo entre los dos países, en momentos en que ambas partes negocian el tema de reglas de origen de autos y la política energética mexicana.

Sobre el encuentro que tendrán, el próximo jueves 3 de noviembre, Tai y Buenrostro -quien llegó a su cargo el 7 de octubre pasado-, el director general del Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión, Ciencia y Tecnología (Comce), Fernando Ruiz Huarte, dijo que están "esperando que se reactive el diálogo de la nueva administración" pero no solamente con Estados Unidos, sino también con Canadá.

A unos días de que se supo que además de la salida de la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, también dejaron el cargo directores de dicha subsecretaría quienes llevaron algunos aspectos de las negociaciones ligadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Ruiz Huarte añadió que no todo el equipo de la dependencia salió, es decir, quedaron otros funcionarios y llegarán más que ayudarán en el proceso de negociación.

"Tenemos confianza en las nuevas autoridades y que contaremos con un buen equipo que hará frente a las negociaciones que tenemos en desarrollo y las que vendrán próximamente", explicó.

Ello porque actualmente se espera, bajo el T-MEC, el fallo preliminar de las reglas de origen para automóviles y autopartes, además de que los gobiernos estadounidense y canadiense están en la fase de diálogo o consultas contra México, en el tema de política energética mexicana y en temas ambientales referentes al cuidado de la vaquita marina y pez totoaba.

Sin embargo, comentó que el que se hayan extendido las negociaciones muestra que hay avances, porque en el momento que las partes no vean que se puede llegar a algo concreto pueden iniciar un panel.

"Cuando estás en una negociación y ves que no hay avances, te paras de la negociación, porque ves que no vas a llegar a nada, entonces te paras", aunque no descartó que "de no llegar a buen término llegaremos a un panel".

Ruiz Huarte dijo que en caso de que se opte por un panel en el tema energético su resolución tomará cuando menos un año, por lo que "las sanciones las veríamos hasta el 2024 si existieran, espero que no".

"Si en el panel se demuestra que estamos violando el T-MEC (en política energética) entonces vendrían represalias", expuso en conferencia de prensa.

Añadió que de haber panel y de fijarse aranceles contra México se puede pensar en que uno de los productos fabricados en territorio mexicano a los que se les puede poner un arancel serían las pickups, las cuales los grava Estados Unidos con un arancel de 20% para los países que no tienen tratado comercial con ellos.