Se realiza foro sobre responsabilidad de DH sin la presencia de CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL). – En el Senado se llevó a cabo el foro "Desafíos y oportunidades: la responsabilidad empresarial y la protección de los derechos humanos en México", en el que asociaciones de trabajadores y empresarios, especialistas y representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CNDH analizaron los retos y posibles soluciones para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.

Sin la presidencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien ha sido recurrentemente criticada por la oposición por su activismo electoral a favor de Morena y el gobierno federal, así como el desprecio a temas como los migrantes, se realizó el foro al que la funcionaria envío a sus representantes.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, afirmó que la percepción de los derechos humanos debe ser vista más allá de una meta utópica que algún día alcanzaremos.

Los derechos humanos, dijo, son un conjunto de derechos mínimos que pertenecen a todas las personas en todo momento y lugar y por debajo de eso, no hay dignidad humana.

En este sentido, señaló que para poder "aterrizar" esos derechos en la vida de las personas es fundamental lograr una sinergia entre los órganos de gobierno, la sociedad, la academia y el sector empresarial para que juntos se puedan enfrentar los retos que estamos viendo porque, "los estados no van a poder solos y el sector empresarial no puede limitarse a cumplir la ley, puede dar mucho más en las situaciones de profundas crisis".

Recordó que desde la organización internacional se han emitido varias recomendaciones para garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas: los derechos humanos en el corazón del desarrollo sostenido, pensado en derechos económicos, civiles, culturales, políticos, con equidad de género y sociales, además de garantizar que las personas accedan a los servicios esenciales.

En tanto, Claudia Esperanza Franco Martínez, directora de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destacó que los estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de todos los trabajadores, así como la obligación de implementar políticas públicas y ordenamientos jurídicos en beneficio de los ciudadanos.

Enfatizó que el motivo de este foro "es hacer un corte de caja sobre las acciones que se deben realizar en los pendientes que tiene el estado mexicano, por ejemplo, garantizar el acceso a una reparación eficaz para quienes hayan resultado afectados por las actividades empresariales".

Además, dijo que el diálogo que se realizará en este foro permitirá a la Comisión de los Derechos Humanos elaborar un diagnóstico que será una guía para implementar una política permanente en cuanto a la protección en la materia y la relación que se deberá implementar con el gobierno, sector empresarial y la sociedad civil organizada.