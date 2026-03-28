Se reconocen más de 132 mil desaparecidos

Ciudad de México.- El gobierno federal informó que actualmente hay 132 mil 534 casos de personas desaparecidas y no localizadas en el país, de las que sólo 33%, es decir, 43 mil 128 registros presentan datos suficientes para llevar a cabo su búsqueda.

Durante la mañanera de este viernes se dio a conocer la actualización y el informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas hasta la fecha.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 reportes tienen datos insuficientes para emprender la búsqueda, mientras que en 40 mil 308 casos se han encontrado trámites y registros después de su fecha de desaparición.

Explicó que "36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo: no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos —lo que imposibilita la búsqueda— aun así, se mantienen en el registro".

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Puntualizó que antes de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas publicada en julio de 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se integraba un reporte.

Al presentar el informe de Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, también se encontró que 394 mil 645 registros del Rnpdno, 66% ya fueron localizados, o sea, 262 mil 111 personas, de las que 240 mil 211 fueron encontradas vivas y 21 mil 900 sin vida. Destacó que desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha se han localizado 31 mil 946 personas en el país.

Según el Rnpdno, en la administración de Sheinbaum Pardo han desaparecido 17 mil 537 personas, de las cuales 7 mil 791 desaparecieron después del 16 de julio de 2025, día en el que se publicó la reforma en materia de desapariciones. Además, la Presidenta dio a conocer que en su gobierno han sido detenidas 285 personas por el delito de desaparición.

Al respecto, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, afirmó que el gobierno sí busca con vida a personas reportadas como desaparecidas desde hace años, conocidos como casos de larga data, en colaboración con sus familiares.

"Es una demanda histórica buscar en vida y también una convicción del gobierno, y en atención a la instrucción de la Presidenta es que buscamos en vida, pero también hacemos otras búsquedas en campo [forense]", afirmó.