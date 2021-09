Se registra microsismo de magnitud 1.9 en Iztacalco

La noche de este martes, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 1.9 a 2 kilómetros al oeste de la alcaldía Iztacalco.

A través de redes sociales, el organismo informó que el epicentro se ubicó cerca del cruce Eje 3 y Canal de Tezontle.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no se ha pronunciado sobre este hecho. Tampoco se tienen reportes de lesionados o daños por este movimiento.

--Sismo en Álvaro Obregón

La madrugada del lunes 30 de agosto, el Sismológico Nacional registró un movimiento con magnitud de 2.1, localizado a 2 kilómetros al sur de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía no se registraron afectaciones en la zona.

"Hemos establecido comunicación con la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía; al momento no se tiene registro de afectaciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza", publicó la dependencia local.