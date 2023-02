Se reúne Alejandro Moreno con presidente de Jucopo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Sin la presencia del coordinador priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió en privado con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, para dialogar sobre la agenda legislativa prioritaria para el tricolor.

A la reunión también asistió el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, muy cercano al senador Monreal y compadre del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque recientemente tuvieron algunas diferencias que los distanciaron.

A su salida de las oficinas de la Jucopo, el líder partidista minimizó la ausencia de Osorio Chong y ante la insistencia de los reporteros, trató de explicar por qué no fue convocado.

"No está el coordinador, yo creo que puede tener agenda. Tenemos una relación de coordinación".

-¿Por qué no fue invitado el senador Osorio?, se le cuestionó.

"Puede ser importante eso para ustedes, para mi no, porque yo tengo una reunión institucional. (...) No pasa nada, no le veo nada de extraordinario. (...) No hay que ir a la suspicacia. Yo vine aquí como puedo tener una reunión con cualquier coordinador parlamentario, pero venimos hoy porque tenemos una relación de trabajo institucional, coordinada", señaló.

"Es una reunión bilateral que tuvimos, de manera institucional como es. El coordinador del grupo parlamentario en el Senado como siempre, no solo tiene nuestra consideración", puntualizó.

"Como dirigente del partido vine a tener una reunión como es de diálogo, de construcción de acuerdos y consensos. (...) Ustedes saben que tengo una relación de afecto y de amistad en el caso personal del senador Monreal, y obviamente con el senador Velasco, pero tocamos los temas que son importantes para el país", abundó.

Alejandro Moreno informó que durante el encuentro con el presidente de la Jucopo se abordaron las iniciativas que más le interesan al PRI, entre ellas la parte que está pendiente del Plan B de la reforma electoral, y ante el senador Monreal enfatizó su preocupación por la demora en la designación de magistrados electorales en todo el país. En este sentido, afirmó que es necesario buscar los mejores perfiles.

De acuerdo con fuentes del Senado, Moreno Cárdenas no propuso ningún candidato, pero subrayó que se debe respetar el peso específico que tiene el PRI en el Senado para definir a los nuevos magistrados de los tribunales electorales en las entidades de la República.