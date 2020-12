Se reúnen AMLO y empresarios para decidir futuro de outsourcing

Para seguir con el diálogo sobre la iniciativa de reforma presidencial sobre la subcontratación o outsourcing, representantes del sector empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúnen esta noche en Palacio Nacional.

Al llegar al recinto histórico, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), manifestó que se ha avanzado mucho en el tema y "ya falta nada más cerrar".

Informó que la renuncia de Alfonso Romo a la titularidad de la coordinación de la Oficina de Presidencia le cayó de sorpresa, pero señaló que seguirá como enlace del presidente López Obrador con la iniciativa privada.

"¡Dios quiera! Ya avanzamos mucho, ya falta nada más cerrar, ojalá, ya tenemos la comisión de trabajo para que podamos tomar una decisión".

¿Desaparece el outsourcing?, se le preguntó.

"No, no, lo que estamos en acuerdo es que las malas prácticas desaparezcan, pero vamos por la regulación, a donde hemos empujado nosotros es por la regulación del outsourcing y del insourcing, de los dos".

¿Qué es lo que hace falta?

"Esa parte, que no desaparezca. Obviamente ellos no han precisado que desaparezca sino que se vaya una parte especializada, nosotros si necesitamos las dos figuras, para nosotros son indispensables, porque son ecuaciones muy complicadas, hemos trabajado mucho, ha sido muy difícil encontrar la fórmula perfecta.

Indicó que se busca ir contra las malas prácticas, pero dejar las dos figuras y apuntó que se supone que esta es la última mesa para definir el futuro de esta forma de contratación.

"Pues se supone que ahorita hubo una ampliación al acuerdo esperamos ya cerrarlo".

¿Habrá punto de conciliación?

"Si, ha habido muy buen entendimiento, hemos estado en más de 11 mesas de trabajo a lo largo de estos nueve días, ojala podamos cerrarlo hoy mismo.

¿La salida de Alfonso Romo fue una sorpresa?

Sí, para mí fue una sorpresa, la verdad, pero hoy estuvo con nosotros en el Consejo, y él va a seguir de asesor y el Presidente le encargó que siga con la relación con nosotros. Hoy estuvo en el Consejo de Concamín hablando de eso y estamos muy contentos, va a ser una voz más crítica, va a tener la misma fuerza, y creo que va a tener más cancha para podernos ayudar".

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), también confió en que esta noche se llegue a un acuerdo en este tema.

"Vamos a ver si podemos lograr (que se llegue a un acuerdo)".

"¿Se concluye en la mesa?", se le cuestionó.

"Yo digo que sí", dijo brevemente al entrar a Palacio.

También llegaron a la reunión Luisa María Alcalde, titular del Trabajo y Previsión Social (STPS); Zoé Robledo, director general del IMSS y Carlos Martínez Velásquez, director general del Infonavit.