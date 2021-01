"Se revisará a organismos autónomos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este año se llevará a cabo una revisión en los organismos autónomos -entre ellos, el IFT, el INAI, SIPINNA- pues acusó que generan gastos superfluos y que se crearon para simular que se combatía la corrupción, pero "todo fue una farsa".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos organismos se crearon para simular y dar trabajo a personas cercanas a funcionarios públicos.

"Aún con todo lo que hemos hecho todavía hay organismos supuestamente autónomos, independientes, porque fueron creados durante el periodo neoliberal, son otro gobierno. Existe, por ejemplo, el Instituto de Telecomunicaciones (IFT) y existe la Secretaría de Comunicaciones; hay en Gobernación un instituto para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes (en referencia a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes),y existe el DIF; en el sector energético como seis organismos y existe Pemex, y existe la CFE y así.

"Vamos este año a llevar a cabo una revisión. Sin afectar a los trabajadores, pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas, en viáticos, en gastos superfluos; el mismo Instituto de la Transparencia (Inai), mil millones de pesos. ¿Qué no puede la Secretaría de la Función Pública (SFP), hacerse cargo de eso? Ahhh es que se quiere un organismos independiente, autónomo, ¿qué no está para eso la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)?

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que estos aparatos se crearon para simular que se combatía la corrupción, que había transparencia, y que no había impunidad.

"Pero todo fue una farsa y al mismo tiempo, pues era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos", aseveró.