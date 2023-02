Se rompe relación AMLO-Cárdenas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser parte de sus adversarios al asumir los planteamientos de la plataforma “Colectivo por México”, que ayer fue presentada, pues aseguró que ante el momento que vive el país “es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más”.

“Es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores”, dijo.

“¿Considera a Cárdenas como parte de sus adversarios?”, se le preguntó al presidente.

“En política sí, si él asume esta postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheata está muy angosta, no hay para donde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más. no hay justo medio”.

Por su parte, el excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas informó que no participará en Mexicolectivo por “consideraciones de carácter político”, tras ausentarse de la presentación.

En una carta, explicó que observó el desarrollo del documento, pero que en ningún momento ha sido convocante ni ha participado en su formulación.

Se había comentado que el tres veces candidato presidencial estaría presente en el lanzamiento del colectivo.