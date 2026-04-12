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Se sufre mayor huida de "capital golondrino"

Por El Universal

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Se sufre mayor huida de "capital golondrino"

Ciudad de México.- La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó la mayor salida de capital golondrino de los últimos seis años, debido a la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y los recortes de tasas de interés del Banco de México (Banxico), explicaron analistas.

Al 30 de marzo, los prestamistas residentes en el extranjero tenían 97 mil 805 millones de dólares en deuda que emite el gobierno federal, después de contar con 104 mil 922 millones al finalizar febrero del año en curso, señala la información disponible en Banxico.

Es decir, durante el mes pasado desinvirtieron 7 mil 118 millones de dólares en estos instrumentos que agrupan Bonos M, Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Udibonos y Bondes, al realizar la conversión de pesos a dólares con el tipo de cambio FIX .

Se trata de la mayor salida en dólares desde marzo de 2020, cuando retiraron 24 mil 540 millones ante la pandemia de Covid-19.

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"La salida del mes pasado se debe a que los inversionistas buscaron refugio en otros activos frente a la volatilidad financiera y el nerviosismo que genera el conflicto en Medio Oriente", expuso el economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada.

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