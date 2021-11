"Se trató de una ejecución", dice Barbosa Huerta sobre caso de policías de Tecamachalco

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta calificó como "un hecho criminal" y una "ejecución" el asesinato de tres elementos de la Policía Ministerial a manos de agentes municipales de Tecamachalco.

"Se trató de una ejecución, nunca el uso de la fuerza puede ser llevado a cabo a los extremos de hacer perder la vida a una contraparte, que en este caso no era contraparte", sentenció durante la ceremonia en honor a los tres agentes caídos en cumplimiento del deber.

Ante los féretros de José Guillermo, Adrián y Miguel, los efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado asesinados la noche del viernes, el mandatario dijo que su muerte se trató de un hecho criminal que no debe quedar impune.

"Un hecho criminal, efectivamente la sociedad funciona, a partir de que los gobiernos en los tres órdenes se articulan, se coordinan y buscan mantener los niveles de sociedad adecuados para el bienestar que todos aspiramos, pero si algo falla de esa coordinación de los poderes públicos la situación se complica", dijo Barbosa.

La noche del viernes los tres agentes ministeriales fueron asesinados a manos de policías del Ayuntamiento de Tecamachalco, los cuales - según una primera versión - presuntamente los habían confundido con delincuentes.

Antes del pase de lista, el Ejecutivo se comprometió a ir hasta las últimas consecuencias en las investigaciones para castigar a los responsables.

"Vamos a estar pendientes de cómo caminan los hechos porque estoy seguro que está investigación llegará a últimas consecuencias, así tiene que ser, no podemos darles la cara y pedirles mayor entrega a las fuerzas del orden (...) sino se determinan las responsabilidades derivadas de los hechos ocurridos este viernes por la noche", advirtió.

En una sentida ceremonia, Barbosa adelantó que no van a caer en derivaciones de las estrategias exculpatorias, pues dijo que confía plenamente en la Fiscalía General del Estado.

"A la Agencia de Investigación Estatal les digo que nosotros tenemos confianza en el trabajo que ustedes realizan. (...) al fiscal y mandos de la agencia el reconocimiento y nuestra solidaridad absoluta completa al esclarecimiento de los hechos", agregó. El ejecutivo dijo que a nombre de los tres Poderes públicos del estado, de su familia y el propio, expresaba sus condolencias a los efectivos caídos en cumplimiento del deber.