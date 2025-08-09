Ciudad de México.- Después de que el presidente Donald Trump defendió este viernes el envío de tropas contra los cárteles del narcotráfico en América Latina para “proteger” a su país, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, declaró que se usarán “todas las herramientas” contra estos grupos delictivos.

“Nuestro mensaje es claro: Estamos unidos. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos. Como lo ha dicho el presidente Trump, nuestra cooperación en la frontera continuará en lo que respecta a todos los aspectos de la seguridad, incluyendo las drogas, la distribución de drogas y la inmigración ilegal a los Estados Unidos”, declaró.

El embajador Johnson reiteró que Estados Unidos seguirá trabajando con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “para confrontar esta amenaza con la seriedad que exige”.

“Los Estados Unidos y México enfrentan a un enemigo común: los violentos cárteles criminales que envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”, expresó el diplomático.

“El presidente Trump lo ha dejado claro, y los líderes en todo nuestro gobierno concuerdan: estas organizaciones no solo son narcotraficantes, son terroristas que destruyen vidas, corrompen instituciones y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras”, añadió.