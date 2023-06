Se van a quedar con las ganas de que a la 4T le vaya mal: AMLO

A-AA+

HUAUCHINANGO, Puebla., junio 11 (EL UNIVERSAL). – El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los pesimistas y los conservadores que se van a quedar con las ganas que le vaya mal al gobierno de la Cuarta Transformación.

Al supervisar los avances de los programas integrales del Bienestar en este municipio de la huasteca poblana, el Mandatario recordó que luego de la pandemia los "expertos" decían que la causa de la economía sería como una "L", que se caía y seguiría abajo.

"Yo dije no va ser una V, va ser así, va caer y va levantar y así fue. Les gané a los expertos, no es por presumir, es que ellos son muy pesimistas y además muy conservadores y no nos ven con buenos ojos, ellos quisieran que nos fuera mal aunque le vaya mal al pueblo para demostrar que no sirvió el gobierno de la transformación, nada más que se han quedado con las ganas y se van a seguir quedando con las ganas".

Acompañado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes; el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; la secretaria del Bienestar; Ariadna Montiel y los encargados de los programas sociales, el Jefe de Ejecutivo adelantó que sus eventos sí serán multitudinarios para tener contacto y comunicación con la gente.

A habitantes de la huasteca de Puebla, el presidente López Obrador destacó que el programa de pensión universal de adultos mayores es un derecho constitucional por eso, llegue quien llegue a la Presidencia, no podrá quitarlo.

De esa manera se cumplirá uno de sus sueños: "así una pareja de ancianos va a tener para la alimentación y me voy a ir tranquilo".