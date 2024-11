Impacto del Recorte Presupuestal en Cultura: Detalles y Perspectivas

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que el recorte del 30% para el sector Cultura previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 deriva de la conclusión de las obras de Chapultepec.

"Se ha estado hablando mucho de un recorte del 30%, por lo que es importante aclarar que gran parte de ese presupuesto era de la obra de Chapultepec, que ya se terminó. No está incidiendo en apoyos o en la operación de la Secretaría de Cultura; de hecho, todos los apoyos a la creación como el IMCINE y el exFonca se mantienen con el incremento de la inflación, en ese sentido no hay ninguna reducción", dijo en entrevista telefónica con el periodista Enrique Acevedo para Radio Fórmula.

La funcionaria agregó que están en conversaciones para destinar apoyos especiales a las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y a todas las que dependen de la Secretaría de Cultura.

"Son alrededor de 34 escuelas, como lo son el Conservatorio, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, las escuelas de danza, para todo eso habrá un apoyo especial, después de 40 años en donde no han recibido intervención importante como la que estamos por realizar", señaló la funcionaria.

Claudia Curiel de Icaza reiteró que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el INBAL contarán con un respaldo presupuestal derivado de la desaparición de los organismos autónomos.

"Para el INAH y el INBAL el respaldo estará, como lo dijo la presidenta Sheinbaum en la mañanera, en lo de los organismos autónomos, entonces tendremos ese respaldo para operar, entonces no va ese 30% de esa manera, no hay un recorte en los apoyos en la creación, vamos a seguir operando y fortaleciendo muchos de los proyectos, que en este caso no será construcción de infraestructura, sino la operación de todo el Complejo Chapultepec, el apoyo a las escuelas de educación artística, incluso hay una propuesta de incrementar los apoyos al cine y al teatro después de 10 años donde no se han incrementado", expresó.

Ante los señalamientos en áreas específicas del INAH y del INBAL como reducción de pagos de personal y otras necesidades principales, Curiel de Icaza apuntó que no habrá reducciones ni recortes de personal. "No, no habrá reducciones. Habrá respaldo para todo eso", sostuvo.