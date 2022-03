Secretario de Hacienda descarta renuncia tras revelar a AMLO decisión

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Tranquilo, retador y seguro de que seguirá como responsable de las finanzas públicas, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, no renunciará por haber informado al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la decisión del Banco de México (Banxico).

"No les haga caso", respondió en breve entrevista al señalarle que hay quien dice que debe renunciar por lo que sucedió con Banxico.

-¿Usted está tranquilo? "¿Cómo me ve?", respondió de inmediato antes de abordar su camioneta al término de la Convención Bancaria. "Dígales eso", pidió al mencionarle que lo veíamos tranquilo. Sobre si violó la ley por haber revelado a AMLO el resultado de la política monetaria que tomó Banxico con el alza de 50 puntos base en la tasa de referencia, y que se haya difundido antes de tiempo, respondió de manera retadora:

-"¿Y...?", dijo.

De regreso a la Ciudad de México, se vio al funcionario de ropa informal, y no con la vestimenta de saco y pantalón de vestir con la que cumplió con sus compromisos durante el encuentro anual de los banqueros. Ramírez de la O asistió a su primer Convención Bancaria como titular de la SHCP.

La polémica por madruguete de AMLO a Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador generó polémica este jueves, luego de que en su conferencia mañanera "madrugó" al Banco de México (Banxico), adelantando la decisión de subir la Tasa de Interés Interbancaria a un día, pasando de 6% a 6.5%. El titular del Ejecutivo federal informó que el organismo autónomo aumentó 50 puntos base la tasa, cuando el anuncio oficial por parte del banco central se esperaba hasta las 13:00 horas.

"Ayer aquí en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50, vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control", dijo. Leer también: Buscan que 13 de noviembre, natalicio de AMLO, se decrete como día de descanso oficial.

El comentario del mandatario generó preocupación a analistas, académicos y políticos, tanto por tratarse de una situación sin precedente, como también porque se estaba vulnerando la autonomía del Banxico. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México, ¿cómo vamos? y México Evalúa consideraron que se sentó un precedente negativo que podría afectar la efectividad de la política monetaria en el futuro y, con ello, la economía mexicana.

En un comunicado dieron a conocer que el artículo 45 de la Ley del Banco de México establece que todos los asuntos tratados en sesión de la Junta de Gobierno son confidenciales.

"No puedo creer que el presidente haya anunciado la decisión de tasas de Banco de México! Sigo en shock. ¿Y la autonomía? ¿Y la gobernadora?", tuiteó Valeria Moy, directora general del IMCO. "Nunca antes se había filtrado una decisión de política monetaria en México, y que sea el presidente quien lo haga genera preocupación por la autonomía del banco central", escribió en la misma red social Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base. "Grave error del presidente López Obrador anticiparse al anuncio de Banxico. No creo que afecte su autonomía, pero sí daña la imagen y credibilidad de una institución fundamental", escribió el analista Gabriel Guerra. En opinión de la subgobernadora de Banxico, Galia Borja Gómez, el comentario de López Obrador no vulneró la autonomía de la institución.

"No creo que haya ningún peligro [por lo dicho por el Presidente]. Les puedo decir que la decisión la tomamos entre los cinco [miembros de la Junta de Gobierno] en la reunión de política monetaria, que como saben tienen ocho fechas al año, y esta fue una de ellas, y la tomamos con total independencia", dijo durante una entrevista previa a la ceremonia de inauguración de la 85 Convención Bancaria, en Acapulco.

Mea culpa de AMLO

Por la tarde, durante su discurso en la misma convención, López Obrador volvió a mencionar el nivel de la tasa de referencia, pero hizo un paréntesis para referirse al incidente. "Quiero ofrecer una disculpa a la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores, porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa a 6.5%. Pensé que ya se había hecho público, pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México", afirmó.

Al acabar la ceremonia de inauguración, la subgobernadora Irene Espinosa Cantellano dijo que el Banco de México aceptó las disculpas del Presidente.

Ajuste anunciado

Tal y como lo adelantó López Obrador, Banxico informó que, con la presencia de todos sus miembros, se decidió por unanimidad incrementar 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 6% a 6.5%.

Con esta acción, explicó que la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico. La Junta de Gobierno consideró los mayores retos ante el apretamiento de las condiciones monetarias y financieras globales, el entorno de acentuada incertidumbre y las mayores presiones inflacionarias asociadas al conflicto geopolítico.