Sector empresarial se preocupa por falta de capacidad eléctrica, asegura Consejo Coordinador Empresarial

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Al sector empresarial le preocupa la falta de capacidad para dar energía eléctrica a los nuevos proyectos de inversión, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.

Sin electricidad pueden detenerse los nuevos proyectos de inversión en el país, explicó el empresario durante la presentación de Invest in La Laguna. Por ejemplo, dijo que hay lugares en donde hace falta energía eléctrica como en Ciudad Juárez, Apodaca y Querétaro donde "no hay capacidad, estamos preocupados".

Cervantes afirmó: "traemos esa preocupación de empresas que ya hicieron las naves industriales, pero no hay capacidad" para dar electricidad.

No obstante, consideró que no se trata de falta de capacidad instalada, sino que la que existe debe de funcionar y seguir construyendo más para poder atender la demanda.