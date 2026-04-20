Sector privado participa en revisión del T-MEC en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).-Como parte de la nueva estrategia de negociación, el

participó en la

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con el Representante Comercial de Estados Unidos,El secretario de Economía,, dijo que fue importante que se reunieran con representantes de empresas y organizaciones del, porque "Estados Unidos toma nota de lo que a México le preocupa. El proceso de revisión del tratado diría yo, va muy bien. A juzgar por lo que hoy vi..."Tras elsobre la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (), el secretario de Economía,Casaubon, dijo que laformal de negociaciones será elEn una declaración que dio al salir de la reunión que tuvo con su homólogo, el representante comercial estadounidense,, el Secretario dijo que "estamos estimando que lasse van a iniciar en la semana del, para estar en tiempo y forma".Porque se espera que la revisión delentre lossocios será elpróximo.Ebrard afirmó que con Greer se reunieron hoy representantes de las industrias afectadas por los aranceles que impuso Trump bajo la, como son empresarios acereros y delAsimismo, el Representante Comercial de Estados Unidos escuchó a integrantes del(CCE), del(CMN) y de laof Mexico (Amcham).Dijo que Greer tomaría su vuelo de regreso a Washington, D.C, esta tarde pero se quedarán los grupos de técnicos estadounidenses y "ahora nosotros vamos a escuchar el día de mañana y hoy en la tarde, cuáles son los puntos de vista de los Estados Unidos, con eso ya pasaríamos a la siguiente fase que son".Ello porque, hace un mes, Ebrard viajó con ela presentar al gobierno estadounidense laen torno a la implementación delEbrard dijo que "el día de hoy las reuniones previstas que fueron esencialmente una reunión de trabajo con la. En donde lales planteó lo que está ocurriendo como efecto de (los aranceles de 50% por la). Fue muy buena reunión".Añadió que luego se reunió Greer con representantes dely expuso que "era importante tener ese diálogo para que esas industrias directamente puedan decir lo que piensan", porque son afectados por los aranceles.Recordó que el funcionario estadounidense se reunió con la presidenta de la República Mexicana,, en donde hubo "un diálogo bastante cordial. Obviamente de esa reunión lo que se hizo fue una muy breve revisión de dónde estamos".Comentó que también se habló de temas como los avances en materia dey la situación del, como la disminución del cupo de exportación de azúcar a Estados Unidos, entre otros más.Expuso que elplanteó a Greer la importancia de que se mantenga el, porque "...lo ideal sería que el tratado siga adelante. Que el mayor número de productos no tengan ningún tipo de incertidumbre".Dijo que los representantes delque asistieron coincidieron "en que es importante que México y Estados Unidos se integren más. Que lo que se va a reemplazar de cosas que traemos de Asia lo podamos hacer entre los dos países lo más pronto posible. Y algunas otras ideas en las que hemos venido coincidiendo".