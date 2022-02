Sedena aplica Plan DN-III-E por incendio forestal en Sonora

HERMOSILLO, Son., febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Un contingente de más de 50 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se sumó este lunes con el Plan DN-III-E en el combate del incendio forestal en la sierra alta de Aconchi.

El siniestro que ha devastado más de mil 100 hectáreas de bosque de pino y encino ha afectado a los municipios de San Felipe de Jesús y Rayón.

La conflagración ha siniestrado principalmente los predios "El Wey", "Los Taraises" y "Los Chinos".

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Juan González Alvarado, se trasladó al municipio de Rayón, Sonora, para coordinar el combate del incendio.

El funcionario, en compañía del alcalde de Rayón, Alejandro Grijalva Robles, detalló que por instrucciones del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se lleva a cabo un operativo en coordinación con los tres niveles de gobierno para su combate.

Participan brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Guardia Nacional, municipios y de Protección Civil, y ahora se sumaron elementos de la Sedena.

Juan González llamó a la población de esa área a mantener la calma, pues el incendio no representa riesgo.

---La estrategia

El titular de Protección Civil en Sonora, detalló que el incendio forestal se combate de forma estratégica con más de 50 elementos por medio del rancho Los Chinos en el municipio de Rayón, mientras que otro contingente se suma a las labores por el norte.

En el lugar ya se encuentran brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sedena, Guardia Nacional, municipios afectados, municipio de Yécora, dueños de predios y de Protección Civil estatal.

González Alvarado destacó que se han priorizado las áreas más cercanas a la población y que hasta el momento no se reporta riesgo de afectaciones a la ciudadanía.

Se reporta que el incendio forestal que podría haber iniciado el pasado viernes, está controlado en un 30%.

Hasta el momento, no se ha definido cuales fueron las causas por las que se originó.