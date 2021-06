Sedena invita a Cabeza de Vaca a foro

Aún cuando el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se encuentra en la polémica por su supuesta orden de aprehensión, fue invitado por parte de la Sedena como ponente en una conferencia virtual.

Lo anterior fue informado por el mismo gobernador quien agradeció en su cuenta de Twitter.

"Agradezco al General Secretario @Luis_C_Sandoval la invitación a participar como ponente en la Maestría de Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional, con la conferencia "Política del Estado de Tamaulipas en materia de Desarrollo y Seguridad", desarrollada virtualmente", escribió.

--Juez concede suspensión contra detención de García Cabeza de Vaca

Un juez federal consideró que la gravedad de los delitos que se imputan al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no pueden estar por encima de la inmunidad que tiene como mandatario estatal y no podrá ser detenido al menos hasta el próximo 22 de junio, fecha prevista para resolver el amparo.

El juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión definitiva al gobernador del estado contra la orden de captura emitida por un juez de Almoloya, Estado de México.

"En el caso, el suscrito opta por proteger el interés social, sobre la regla particular aludida, de momento, y solo para efectos de esta medida suspensional, pues la gravedad de los hechos con apariencia de delito que se le imputen al amparista, no pueden estar por encima de la inmunidad procesal", señaló el juez.

"SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra las restantes autoridades responsables, y respecto a la orden de aprehensión girada en su contra, y en los términos precisados en el considerando segundo", refirió.