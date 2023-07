Segalmex decide cancelar licitación para contratar seguro de vida

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) anunció su decisión de cancelar la licitación que había lanzado para la contratación de un seguro de vida para sus trabajadores.

Esto, luego que se revelara que licitación violaba la Ley de Austeridad Republicana, publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019.

En un acta administrativa presentada el pasado 19 de julio, la Gerencia de Recursos Humanos de Segalmex informó la cancelación de la licitación LA-08-JBP-008JBP999-N-30-2023 al argumentar que "de continuar con la licitación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio patrimonial a Segalmex".

El pasado 15 de julio, El Gran Diario de México reveló que Segalmex buscaba la contratación de un seguro de vida para todos sus funcionarios, desde su director general hasta personal operativo y que cubriría cualquiera que fuera la causa de su muerte, incluyendo el suicidio.

Un día después, Segalmex justificó la contratación de este seguro al argumentar que no se tenía contratado ningún seguro de vida para sus trabajadores, situación que, aseguró, fue observada por el Órgano Interno de Control (OIC).

Informó que el área de Recursos Humanos refirió una defunción por enfermedad ocurrida en el 2020, la cual no fue cubierta porque "no se contaba con seguro de vida para el personal de Segalmex, en detrimento de los derechos del trabajador y su familia".



Licitación, apegada a manual de percepciones: Segalmex

Segalmex afirmó que la licitación se hacía apegada al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, emitido por Hacienda (SHCP) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de mayo de 2023.

"No se está realizando una contratación diversa a lo que se establece en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal", dijo.

En la acta administrativa para la cancelación de esta licitación, se indica que después de haber recibido 276 cuestionamientos realizado por los licitantes participantes se identificó que en el Anexo 1 contenía algunas inconsistencias de fondo, "por lo que se determinó someter a revisión dicho procedimiento, solicitando la cancelación toda vez que de continuar con la licitación se pudiera ocasionar un daño perjuicio patrimonial a Segalmex".

"DETERMINACIÓN: Con base en la solicitud del área requirente y con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normativa aplicable se determina la cancelación del procedimiento de contratación por licitación Pública Nacional Electrónica número LA-08-JBP-008JBP999-N-30-2030, denominaba "Contratación para el Servicio de Seguro de Vida Institucional para Servidores Públicos de Segalmex".