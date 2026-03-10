Segob canjea 9 mil armas de fuego en México de forma anónima

CIUDAD DE

, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- De octubre de 2024 a la fecha, en

se han canjeado de forma voluntaria y anónima,de fuego por dinero en efectivo: 5 mil 365 armas cortas, 2 mil 678 armas largas, mil 158 granadas y 11 mil 914 cargadores, como parte de la estrategia "Sí al desarme, sí a la paz", informó, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).Durante la conferencia matutina de este martes 10 de marzo de la presidenta, la funcionaria indicó que niñas y niños acudieron a módulos del gobierno federal para intercambiarbélicos porAl presentar un informe respecto a actividades realizadas paraen el país, la titular de la Segob destacó que se han brindadoy trámites en beneficio de-----Visitas casa por casa logró detección de niños violentados en EdomexSeñaló que el gobierno federal ha realizadocasa por casa en los territorios de paz donde identificaron a jóvenes en contexto de vulnerabilidad y les ofrecieron programas de la estrategia "Jóvenes Transformando". Recordó que las visitas casa por casa funcionan para detectar otro tipo de alertas.Por ejemplo, dijo, esta semana en un domicilio del Estado de, se ubicaron a tres, a quienes, señaló, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atendió de inmediato."Por instrucciones de la presidentase refuerza atención a las causas precisamente con la atención a los jóvenes y en esta estrategia de jóvenes transformando", expresó la funcionaria.-----Van por 100 nuevos centros deImparableAseguró que se construirán, ampliarán, rehabilitaránpara quetengan un lugar en. Indicó que en total habrá nuevos tecnológicos, así como nuevos Bachilleratos Margarita Maza.También se edificarán 100 nuevos centros deImparable cony también se impulsarán actividades culturales, así como circuitos nacionales de festivales y se pondrá en marcha el programa "".Además,entrenarán aen todo el país con el programa "". Comentó que losestán en, donde trabajan en coordinación con lay Protección Ciudadana (SSPC), con la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación (SEP), el DIF y en las ferias atienden a los jóvenes, de acuerdo a sus proyectos."Educación les ofrece la posibilidad de regresar a la escuela con apoyos, con becas, como la Benito Juárez, la beca Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro. En tanto, la Secretaría de Trabajo los acerca a ferias del empleo y emprendimiento y les brinda la posibilidad de capacitarse con el programa, mientras FINABIEN les otorga créditos para emprendedores", explicó.A la fecha se han realizado, brindando más de 2 millones de servicios y trámites, además se han constituido. En 298 mesas de paz estatales y regionales han llevado a cabo 8 mil 197 jornadas por la paz en todo el país, realizando tequio, ceremonias cívicas, bodas colectivas, y otras actividades. El 3 de marzo se instalaron 12 consejos de paz y justicia cívica estatal y municipal en Quintana Roo y establecieron convenios de nación.En, a través de las, se han brindado más dede trámites y otros servicios. Detalló que en el marco del, este domingo 8 de marzo se realizó laen Cajeme y la Comisión Nacional de Deporte (Conade) llevó a cabo la clase nacional de defensa personal mujeres imparables, con la participación de más de 52 mil 600 personas.A través de los comités se impulsó la recuperación deen Cajeme, Sonora. Y jóvenes participaron en la reforestación de un espacio de una colonia en Ciudad Juárez, Chihuahua.Se implementó la campañay en Salamanca, Guanajuato, la semana pasada se inauguró una obra comunitaria con la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ().celebró el arranque de lapara el fortalecimiento de las familias del DIF, que activóde desarrollo comunitario"Estuvimos en 25 municipios de Guerrero,y Oaxaca con el, donde se han entregado un millón 954 mil artículos nuevos a más de 292 mil personas", destacó la funcionaria.