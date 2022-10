Segob confirma propuesta de Espino

Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, confirmó que Manuel Espino le planteó su propuesta para pacificar el país cuando todavía ocupaba el cargo de Comisionado del Servicio de Protección Federal y a los 15 días renunció.

“Platiqué con él, hará unos siete u ocho meses, lo recibí en mi oficina, me llevó, entre otros documentos, un libro, y me comentó que él era de la idea de pacificar el país con una estrategia. Yo lo escuché atentamente, no le di una respuesta precisa, lo que sí le puedo decir es que como 15 días después de la conversación, él dejó el cargo que tenía en el Gobierno federal”, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación en rueda de prensa con medios luego de reunirse con diputados locales del Congreso de Durango.

Sobre esta propuesta, el Presidente López Obrador descartó cualquier posible acuerdo o pacto con el crimen organizado, como propuso Manuel Espino y aclaró que en su administración está “la raya bien pintada” entre autoridad y delincuencia.

“¿Está descartado un pacto con el crimen organizado?”, cuestionó un periodista durante la conferencia desde Baja California Sur.

“Sí, nosotros hemos definido una política de cero corrupción, cero impunidad, y en el caso del combate a la delincuencia, tanto la llamada delincuencia organizada como de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa la delincuencia”, contestó el mandatario mexicano.

Más tarde en su rueda de prensa, López Obrador rechazó que Espino le haya propuesto directamente la idea de pactar con criminales. “Es sensacionalista. No me hizo ningún planteamiento, no. No me hizo planteamiento de eso, yo estimo mucho a Espino. Lo que pasa es que no lo quieren los conservadores, ni la prensa conservadora, porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad, a confesar cómo engañaron a Fox y Calderón”.