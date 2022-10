Segob lamenta que gobernadores no apoyen reforma militar

A-AA+

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó que algunos gobernadores no apoyen la reforma al artículo Quinto Transitorio para prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, en especial a los de Nuevo León, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. "No actúan con generosidad para apoyar la reforma", dijo.

Durante la sesión del Congreso local de Tabasco, en Villahermosa, a donde acudió para explicarles las modificaciones realizadas al artículo Quinto Transitorio por el Congreso de la Unión, detalló que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, actúa con hipocresía y egoísmo, porque en Monterrey y su zona conurbada tiene desplegados a mil 287 policías de la Fuerza Civil, pero no realizan labores de seguridad pública, sino que prestan servicios de vigilancia a empresas privadas, dijo.

Refirió: "al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono, porque no es capaz ni de mandar un oficio, y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional". Detalló que en Nuevo León hay 8 mil 320 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército.

Y señaló que Chihuahua "está igual", que es otro estado que está en contra de la prórroga, tiene mil 100 policías estatales, y el gobierno federal ha enviado 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la entidad para apoyar en tareas de seguridad pública.

En cuanto a Jalisco, criticó la posición del gobernador Enrique Alfaro por estar en contra de la prórroga, pero agradecer a la Guardia Nacional por Twitter, por haber intervenido en la balacera en la plaza Andares, en Zapopan.

"El clásico que estaba en España publicó un tuit, a raíz de un enfrentamiento en Zapopan: ay, gracias a nuestros militares se evitó una masacre, pero no son capaces de actuar con generosidad y apoyar una reforma como ésta", refirió.

Señaló comentó que en Irapuato, Guanajuato, la Guardia Nacional tuvo que tomar el mando de la seguridad porque hubo una matanza en ese municipio, y la policía municipal estaba coludida con los agresores.

"Hace algunos días se dio una matanza, creo que mataron a 12 o a 13 en un establecimiento mercantil, y con tareas de inteligencia se pudo comprobar que la policía municipal era parte de las bandas criminales, y allá va otra vez la Guardia Nacional a desarmar a las policías municipales, y a tomar el mando", dijo.

También criticó que en esa entidad tengan un centro de mando en seguridad que les costó 12 mil 500 millones de pesos, pero cuando solicitaron videos, el gobernador les dijo que se habían borrado.

"El gobernador de Guanajuato se precia de tener un C25, o no sé cómo se llame, de los más avanzados del mundo, le costó 12 mil 500 millones de pesos, pero cuando llegas y le dices: a ver, mataron a 12, necesitamos ver las cámaras de vigilancia, dice, es que no, no tenemos", refirió.