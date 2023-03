Segob lamenta tragedia de migrantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó la tragedia ocurrida en la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, donde un incendio cobró la vida de 39 migrantes y resultaron lesionados 29; además aseguró que dicho asunto no solo compete a la Segob, sino que hay "responsabilidades compartidas".

En entrevista con Joaquín López Dóriga en su espacio en Radio Fórmula, el titular de Gobernación señaló que la situación no solo compete a la dependencia, la cual lleva a cabo asuntos administrativos, sino que es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encabezada por Marcelo Ebrard, la encargada del tema migratorio; no obstante, aseguró que es un trabajo en equipo.

"Es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas y por eso en este y otros temas tenemos que dar la cara todos por el gobierno, el gobierno no es de uno, es de todos, el gobierno lo encabeza el presidente López Obrador y quienes estamos con él tenemos la responsabilidad y esa responsabilidad es compartida de entrarle a los asuntos".

Sobre el video difundido por el INM, el también aspirante a la candidatura presidencial para 2024 reprobó la conducta con la que se manejó la situación.

"Yo conozco el video que distribuyeron y yo repruebo una conducta como esa, nosotros lo tenemos desde la media noche, pero para no entorpecer a las investigaciones y por respeto a las familias uno debe ser cuidadoso con estos asuntos".

Expresó que ahora lo primordial es auxiliar a las familias, identificar a las víctimas y apoyar en todo a los heridos, además de dejar que las investigaciones que sigan su curso.