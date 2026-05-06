"Seguirán acciones como la caída de El Mencho"
CIUDAD DE MÉXICO.- Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, reconoció la colaboración con México en la operación en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y advirtió que "seguiremos viendo este tipo de acciones".
En entrevista se le preguntó el pasado lunes a Carter acerca de los esfuerzos de EU contra los cárteles de la droga en México. Carter, conocida como la "zar antidrogas" de EU, se refirió específicamente a la operación en la que fue ubicado "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El capo se enfrentó a elementos del Ejército Mexicano y murió el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.
"Vimos lo que pasó en México cuando compartimos inteligencia con el gobierno mexicano. Lo vimos actuar de inmediato contra ´El Mencho´ y fue abatido". Fue entonces que añadió que "seguiremos viendo este tipo de acciones". Carter afirmó que Donald Trump es un presidente "con el que nadie se va a meter" y que está "protegiendo el Hemisferio Occidental", trabajando con socios en la región, "en conversaciones multilaterales, bilaterales". Se trata, de un esfuerzo "constante y continuo.
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