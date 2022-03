Según la SSPC, así fueron los hechos en el presunto fusilamiento en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Este martes en Palacio Nacional, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer cómo fue el presunto fusilamiento de personas en San José de Gracia, Michoacán.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes en Palacio Nacional, Mejía Berdeja describió el móvil, una "venganza entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación".

Según las primeras investigaciones, dijo el subsecretario de Seguridad, no se puede afirmar que hubo un fusilamiento de cerca de 17 personas en la calle Reforma de San José de Gracia porque no hubo una acción sincronizada.

Mejía Berdeja describió conflictos entre Alejandro "N", alias "El Pelón", radicado en Zapopán o Colima con Abel "N", alias "El Toro o Viejón", jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en San José de Gracia y Marcos "N", quienes eran vecinos desde jóvenes "ya que ambos eran sicarios del grupo criminal templarios y después del CJNG".

Así ocurrieron los hechos, según la información proporcionada por la SSPC:

27 de febrero:

-En la carpa de un funeral que se celebraba se entrevistó a C. Guadalupe "N", de 22 años, quien llegó a las 15:20 horas al velorio de la señora Elisa "N" (madre de Alejandro "N", "El Pelón". La mujer era originaria de Tamazula Jalisco, Michoacán, y murió el pasado 26 de febrero de cirrosis en un Hospital de Sahuayo.

-La declaración de Guadalupe "N" dice: "...Personas armadas comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego. Las personas que se encontraban en la parte exterior del domicilio corrieron al interior del mismo. Por lo que se quedaron en el interior del domicilio hasta las 17:00 hrs. que llegaron paramédicos de Protección Civil...".

-"...llegaron unas personas armadas a bordo de vehículos buscando a una persona que le dicen El Pelón, enseguida se suscitó un enfrentamiento a balazos, sin percatarse cuántas víctimas hayan caído porque corrió a esconderse, ella menciona que se dice que hubo personas fallecidas, que fueron levantados al parecer por los sicarios y que al poco rato llegaron unas camionetas con máquinas para lavar el lugar del suceso...", se agregó.

-A las 15:30 horas llegó al velorio Alejandro "N", "El Pelón", con aproximadamente 15 sicarios en 3 camionetas blancas, con armas cortas y chaleco tácticos que se quitó al llegar al velorio. "El Pelón" fue acompañado por un grupo de mariachis. Su hermano mayor, de nombre Jesús "N", de 52 años, le cuestionó su llegada a lo que él le mencionó que tenía permiso de los mandos del CJNG para velar a su madre.

-De acuerdo con un video, en el segundo 30 se observa que "El Pelón" sale del velorio de su madre y camina 20 metros donde estaban sus sicarios sometidos y comenzó a hablar por teléfono.

-Abel "N", "El Viejón", se acercó, parándose junto a unos árboles y con arma corta le disparó en 4 ocasiones, impactando su cabeza, volando su celular, "derivado de rencillas y muertes de familiares de ambos".

"...ya había valido madre, les gritaba a los sicarios del CJNG, que no mataran a gente inocente...", se describió.

-Según lo expuesto por Mejia Berdeja, en el video se logra observar a siete sicarios del CJNG con armas largas, "mismos que apuntan a presuntos sicarios integrantes de una célula delictiva liderada por Alejandro 'N', 'El Pelón', mismos que se encuentran contra la pared de una casa habitación con las manos arriba".

-En el segundo 34 se observa al "sicario 7" con una arma Barret 50, brincando para cubrirse arriba de la camioneta del CJNG.

-En el segundo 34 se refiere que "continúan los disparos, los sicarios del CJNG no están visibles lo que indica una respuesta, no se observan posibles cuerpos tirados cerca del grupo de personas amenazadas".

-Se describió que en otro video se observa como un sicario saca de la batea de una camioneta roja otra Barret 50.

-Se observa cómo un sicario se acerca al cuerpo sin vida de "El Pelón" y quita un arma corta, mientras los otros sicarios se resguardan detrás de camioneta.

28 de febrero

-Se realizó una visita de reconocimiento perimetral por parte de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Defensa y Guardia Nacional, acompañados de mandos de la Fiscalía de Michoacán.

-Se encontraron 94 cartuchos percutidos: 10 cartuchos percutidos calibre .9mm; 78 cartuchos percutidos calibre 7.62; 3 cartuchos percutidos calibre 5.56; 3 cartuchos percutido calibre 45 mm; y 6 ojivas amorfas.

-Se observaron restos hemáticos y goteo hemático.

-Mejía Berdeja indicó que a la calle Reforma llegó el grupo de Abel "N" con objetos para poder inyectar agua y tratar de borrar evidencias.