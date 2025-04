Anaya pide que García Harfuch comparezca en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el

Cortés, pidió que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar, comparezca en comisiones antes de que la Estrategia Nacional dese vote en el pleno, como lo mandata la

De acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, les corresponde aprobar la estrategia, pero previa comparecencia del titular de la Secretaría del Ramo.

En entrevista explicó que el Grupo Parlamentario aún se encuentra en el análisis del documento. Los cuatro ejes les parecen acertados, sin embargo, el diagnóstico está mal hecho, porque ellos siguen con la trampa de aumentar el número de desaparecidos para poder de manera artificial disminuir el número de los homicidios.

"O sea, insisten en engañar a la gente con el cuento de que están bajando los homicidios, pero lo que no le dicen a la gente es que los están pasando a la categoría de desaparecidos", señaló.

En segundo lugar, dejó claro que el tema de los desaparecidos es apenas un pie de página en la estrategia, siendo que está absolutamente fuera de control.

Por esta razón, el senador Anaya manifestó que el secretario García Harfuch debe responder una serie de preguntas, tanto del diagnóstico como de los ejes que plantea esta estrategia.

"Nuestra exigencia adicional es que el gobierno con mucha mayor claridad, porque no lo hace, reconozca que estamos donde estamos por este absurdo de los abrazos no balazos, es decir, no quieren romper abiertamente con esta estrategia del pasado que tanto daño ha causado".