Seguridad, un desafío político: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el tema de la seguridad es un desafío político porque si su administración no logra pacificar a México, por más que se haya hecho, "no vamos a poder acreditar históricamente nuestro gobierno".

En su conferencia de prensa se refirió a la reunión que tuvo el miércoles con gobernadores electos y en funciones de Morena, con quienes acordó seguir trabajando de manera coordinada para enfrentar la violencia en todas las regiones del país, sobre todo en reducir los homicidios dolosos.

"Con esta reunión, y con otras que vamos a tener con gobernadores, vamos a seguir fortaleciendo el trabajo coordinado y yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno", dijo el mandatario.

El mandatario federal señaló que es un desafío político porque sus adversarios hasta se frotan las manos porque ahora se lleva una estrategia distinta para combatir la violencia.

"Además, es un desafío hasta político, porque nuestros adversarios se frotan las manos, además, porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta, porque ellos, porque son conservadores autoritarios, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas.

"¿Se acuerdan cómo era antes? Se ponían frente a las cámaras a decir: ´No me va a temblar la mano, la ley es la ley´. No, esas son balandronadas, lo que se tiene que hacer es atender las causas y gobernar con el ejemplo. Ellos no fueron un buen ejemplo porque actuaron también como delincuentes, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad, no había frontera, era lo mismo", aseveró.

En Palacio Nacional, señaló que en las administraciones pasadas la delincuencia y autoridad eran lo mismo, por ello insistió en que es un desafío decir que hay otra forma de enfrentar la violencia.

"No es el ´mátalos en caliente´, no es la tortura, que era una práctica lamentablemente usual hasta hace muy poco, torturar, las masacres; el que en un enfrentamiento a los que quedaban heridos los remataban. Eso no. "Se ríen, ¿no? Se burlan de que he dicho que abrazos, no balazos. No soy yo partidario de la ley del Talión, del diente por diente y el ojo por ojo, porque no nos podemos quedar chimuelos todos y tuertos".