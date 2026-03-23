Seis personas asesinadas en Puebla: tres menores entre víctimas

PUEBLA, Pue., marzo 23 (EL UNIVERSAL).-

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y tres hombres) fueronen diversas regiones del; entre las víctimas había tres menores de edad.Los hechos ocurrieron ayer domingo en el municipio de, donde aparecieron los restos dereportadas como desaparecidas desde inicios de marzo; y en el municipio, donde un padre y susfueron atacados a tiros.El primer caso que causó consternación ocurrió en el municipio de, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, donde aparecieron los cuerpos de, los cuales presentaban algún grado deLas investigaciones determinaron que se trataba dede 42 años, así como sus hijasde 20 años yde 10 años, las cuales habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 4 de marzo, cuando sujetos armados las sacaron por la fuerza de su vivienda del municipio de Coyuaco.En tanto, uny susmenores de edad fueronla tarde de ayer en los límites de los municipios dey Quecholac, ubicados en la región central delElocurrió cerca de una pista donde se realizaban, donde se registró una intensa. Las víctimas fueron identificadas como Jorge de 35 años y susde 11 y 9 años, en un ataque a balazos.En los primeros dos meses del año, se han registrado en elun total de, según el recuento oficial de ladel gobierno federal. Se trata de casien promedio en territorio poblano.Elsufre, desde hace un par de años, los estertores de la violencia relacionada con la operación dey de; en lade la ciudad de Puebla se registran constantes asesinatos individuales y la aparición de cuerpos por distintos municipios.Los hechos deen Puebla -como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes- registraron un incremento durante el año pasado (2025), según documentó la organización civil