Semáforo amarillo en Edomex permanecerá hasta el 6 de febrero

En el Estado de México el semáforo epidemiológico permanecerá en color amarillo, que significa riesgo moderado, del 24 de enero al 6 de febrero, debido al incremento de transmisión del Covid-19 registrado en los últimos 14 días, señalaron autoridades de la Secretaría de Salud mexiquense.

Por las modificaciones que realizó el Gobierno Federal, en los criterios de evaluación de los 10 indicadores del riesgo epidemiológico, basado en el registro de ocupación hospitalaria, riesgo de transmisión y el aumento en la incidencia de casos, así como la circulación de la variante ómicron, fueron determinantes para este cambio en la semaforización de color verde a amarillo en el Estado de México, indicaron autoridades de Salud.

El repunte en el número de casos "tiene un comportamiento diferente, debido a varios factores como la buena cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en la población mayor de 18 años y que la mayoría de los casos no requiere hospitalización y el tratamiento es principalmente ambulatorio", precisó personal de la Secretaría de Salud mexiquense.

"No obstante, se busca proteger a la población vulnerable como adultos mayores, personas con comorbilidades descompensadas y mujeres embarazadas, quienes podrían presentar complicaciones en caso de contagio", indicaron.

"La Secretaría de Salud mexiquense reitera el llamado a la población que aún no se ha vacunado contra Covid-19, para acudir a las sedes dispuestas y módulos regionales que se informan por medios oficiales, a fin de recibir la vacuna o completar su esquema vacunal".

Subrayaron que la vacuna contra el nuevo virus es segura y reduce el riesgo de complicaciones por esta enfermedad.

Al mismo tiempo exhortó "a las y los mexiquenses a intensificar las medidas sanitarias recomendadas durante toda la pandemia, como uso permanente del cubrebocas, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y no acudir a eventos masivos, así como mantener la sana distancia".

Ante este repunte de casos, pidieron "mantener la calma, evitar las noticias falsas" y reiteraron que en el Estado de México hay una línea de atención Covid-19 Edoméx, 800-900-3200,

las 24 horas del día, donde personal capacitado brinda atención, orientación y apoyo psicológico a la población que así lo requiera.