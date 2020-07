Semáforo naranja está más cerca del rojo que del verde: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que el semáforo epidemiológico de la capital continúa en naranja y en caso de bajar la guardia y aumentar los casos confirmados de Covid-19, se podría regresar al semáforo rojo, por lo que hizo un llamado a mantener las medidas de sanidad.

"Continuamos en semáforo naranja, esto significa la apertura de algunos establecimientos con reglas sanitarias muy estrictas, y con un aforo tan solo del 30%. Les recuerdo que el semáforo naranja está más cerca del rojo que del verde, lo que quiere decir que seguimos en alerta y que si bajamos la guardia, podríamos tener que regresar muy pronto al semáforo rojo", dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Recordó que durante la semana se abrieron distintos establecimiento con diversas reglas para evitar contagios, en particular los comercios del Centro Histórico, pero muchos establecimientos no cumplieron con las reglas de sanidad y se desbordó la afluencia provocando una concentración muy alta de personas.

Por ello, dijo, se tomó la decisión de cerrar este sábado y domingo el Centro Histórico y acordar nuevamente con los comerciantes reglas más estrictas y mayor comunicación con la ciudadanía para evitar rebrotes como ha pasado en otros lugares del país y del mundo

"Aun cuando sabemos la difícil situación económica, la salud va primero, por ello nos hemos visto en la necesidad de cerrar hasta por 15 días los establecimientos que no están cumpliendo con las medidas de protección para cuidar a sus trabajadores y a los clientes, y también para no poner en riesgo a sus familias.

"Asimismo, tomamos la decisión de posponer la apertura de las tiendas departamentales y centros comerciales de este próximo lunes al miércoles, para tener reglas más estrictas y evitar que nos pase lo que pasó en el Centro Histórico. Ya lo estaremos informando en los próximos días", expuso.

Comentó que ante el reto de la pandemia, se tienen que revisar todos los días las tendencias y las medidas a tomar para evitar más contagios.

"Es importante hacer un alto en el camino y corregir a tiempo, a que se eleven gravemente los contagios, porque recuerden que esto se trata de cuidar la salud de todos y de todas, de nuestras familias", comentó.