Semana Santa podría incrementar 40% los contagios de Covid, advierten autoridades queretanas

Rafael López González, vocero organizacional de Covid-19, presentó los resultados del impacto de las "fechas especiales" a un año de la pandemia; celebraciones en los meses de mayo, vacaciones de verano, Navidad, año nuevo y otros, que elevaron hasta en 40% el número de contagios.

Ante la proximidad de las vacaciones de semana santa, las autoridades sanitarias detectaron el fenómeno denominado "fatiga optimista", en donde las personas, cansadas de las restricciones, deciden relajar las medidas pensando que no se contagiarán.

Los nuevos casos se mantienen a la baja, pero hay un alza en la ocupación hospitalaria y en las víctimas de la enfermedad.

"El alejarnos de personas queridas, haber dejado de hacer cosas que nos gustaban y ver morir gente cercana ante la pandemia por Covid-19 ha marcado ya un año increíblemente difícil que todos hemos resentido", mencionó el vocero organizacional.

Por ello, enfatizó en las consecuencias de fechas especiales como la Navidad, celebraciones feriadas y días especiales en las que aumenta la movilidad y con ello el contagio, principalmente por incumplir con las medidas sanitarias que se relajan en momentos de diversión grupal.

Dijo que quienes no se han enfrentado a la enfermedad, en más de un año de pandemia, "tienen la satisfacción de saber que están haciendo bien las cosas, gracias a que han incorporado nuevos conocimientos para salvar su vida; mientras que quienes se han contagiado ahora se cuidan más para evitar secuelas y quizá la muerte".

Durante el último año, se identificaron fechas que provocaron un aumento de casos, por ende, de personas hospitalizadas enfermas de Covid, y de muertes. Los días de incidencia fueron el 1, 5, 10 y 15 de mayo de 2020, posteriormente las vacaciones de verano, cuyo impacto se vio a finales del mes.

Al comparar esas fechas especiales con la reapertura de las actividades económicas, reiteró que no es este sector el que detona el contagio, sino la falta de sana distancia al momento de celebraciones o eventos sociales.

Advirtió que aún se vivirá un año difícil, con una pandemia activa en donde uno de los daños colaterales es la economía que no puede ser reactivada del todo por la necesidad de mantener restricciones a la movilidad social.

Este viernes, las autoridades determinarán en qué escenario se estará por los próximos 15 días —durante las vacaciones— pues si bien existen condiciones para quitar restricciones, o pasar al escenario A, incluso al semáforo amarillo de la federación, se tomará en cuenta el posible aumento de la movilidad durante el periodo de asueto.