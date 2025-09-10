logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Semar asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero

La lucha contra el tráfico de drogas en Guerrero se intensifica con el operativo de Semar que logra detener una importante cantidad de cocaína.

Por El Universal

Septiembre 10, 2025 02:12 p.m.
A
Semar asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 1.6 toneladas de cocaína en mar abierto, al suroeste de Acapulco, Guerrero.

Esta acción se efectuó al realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea para mantener el Estado de derecho, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, las cuales dieron seguimiento a rutas identificadas de presuntas embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Los navales identificaron y aseguraron 54 bultos tipo costalillas, los cuales al ser inspeccionados, hallaron en su interior bultos que sumaron mil 600 paquetes confeccionados con un peso de 1. 6 toneladas de cocaína.

El Gabinete de Seguridad señaló que todo lo incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien integrará la carpeta de investigación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este aseguramiento suman más de 48 toneladas de droga asegurada en la mar durante la presente administración.

Detalló que con esta acción se evitó que alrededor de tres mil 200 millones de dosis llegaran a manos de jóvenes, lo que también representa una afectación económica a los grupos delictivos de 371 mil 800 millones de pesos.

Los dispositivos de seguridad son parte de las operaciones de vigilancia marítima aérea y terrestre que se realizan para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch reconoció el trabajo de los navales en favor de la seguridad del país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Semar asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero
Semar asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero

Semar asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero

SLP

El Universal

La lucha contra el tráfico de drogas en Guerrero se intensifica con el operativo de Semar que logra detener una importante cantidad de cocaína.

Aparte de espurio, es entreguista y vendepatrias, dice Sheinbaum a Calderón
Aparte de espurio, es entreguista y vendepatrias, dice Sheinbaum a Calderón

Aparte de "espurio, es entreguista y vendepatrias", dice Sheinbaum a Calderón

SLP

El Universal

No voy a entrar en debate con Lilly Téllez, dijo la Presidenta

Ricardo Anaya cuestiona el paquete Económico 2026 y el huachicol fiscal en México
Ricardo Anaya cuestiona el paquete Económico 2026 y el huachicol fiscal en México

Ricardo Anaya cuestiona el paquete Económico 2026 y el huachicol fiscal en México

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum explica las acciones del gobierno en la lucha contra el huachicol fiscal y responde a las acusaciones políticas.

Yucatán será sede del encuentro de arte Textil más importante del país
Yucatán será sede del encuentro de arte Textil más importante del país

Yucatán será sede del encuentro de arte Textil más importante del país

SLP

El Universal

Fonart impulsará la venta justa de artesanías locales en Yucatán con dos tiendas permanentes