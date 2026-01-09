logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Semar: no se detectaron anomalías en tren

Por El Universal

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Semar: no se detectaron anomalías en tren

CUERNAVACA, Mor.- Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó a 14 personas fallecidas, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, descartó que hayan detectado anomalías anteriormente en el tramo ferroviario y que será la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy Ramos, la que determine si hubo alguna incidencia.

"¿Detectaron anteriormente algún incidente, anomalía en este tramo ferroviario?", se le preguntó en conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"No, está de acuerdo con estándares internacionales, se construyó así. Es cuestión de que se determine si hay algo que puedan encontrar los peritos", aseguró el secretario.

El secretario de Seguridad reconoció que a principios de 2026 no fue contratada una nueva seguridad privada para el Tren Interoceánico, ya que fue declarada desierta la licitación, por lo que se le amplió el contrato a la empresa anterior mientras se reinicia el proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además de que aún no tiene un seguro para los usuarios, el Tren Interoceánico arrancó el año sin seguridad privada que vigile y proteja a los pasajeros en estaciones, terminales y oficinas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fiscalía investiga asesinato de periodista en Veracruz
    Fiscalía investiga asesinato de periodista en Veracruz

    Fiscalía investiga asesinato de periodista en Veracruz

    SLP

    EFE

    El periodista Carlos Castro fue atacado mortalmente en un establecimiento de comida en Poza Rica

    Trump dice que iniciarán ataques terrestres contra carteles que están dirigiendo México
    Trump dice que iniciarán ataques terrestres contra carteles que están dirigiendo México

    Trump dice que iniciarán ataques terrestres contra carteles que están "dirigiendo" México

    SLP

    EFE

    Presidente Trump acusa a carteles de dirigir México y propone acciones militares. México rechaza intervención.

    Beca Benito Juárez: ¿cuánto recibirán los beneficiarios este 2026?
    Beca Benito Juárez: ¿cuánto recibirán los beneficiarios este 2026?

    Beca Benito Juárez: ¿cuánto recibirán los beneficiarios este 2026?

    SLP

    El Universal

    La Beca Benito Juárez beneficia a más de 22 millones de estudiantes en 2026, consolidando el respaldo a la educación en México.

    SCJN atrae amparo para crear cuarto municipio indígena en Alpuyeca
    SCJN atrae amparo para crear cuarto municipio indígena en Alpuyeca

    SCJN atrae amparo para crear cuarto municipio indígena en Alpuyeca

    SLP

    El Universal

    José Martínez Cruz destaca la importancia de la decisión de la SCJN para el municipio indígena de Alpuyeca.