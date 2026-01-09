Semar: no se detectaron anomalías en tren

CUERNAVACA, Mor.- Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó a 14 personas fallecidas, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, descartó que hayan detectado anomalías anteriormente en el tramo ferroviario y que será la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy Ramos, la que determine si hubo alguna incidencia.

"¿Detectaron anteriormente algún incidente, anomalía en este tramo ferroviario?", se le preguntó en conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"No, está de acuerdo con estándares internacionales, se construyó así. Es cuestión de que se determine si hay algo que puedan encontrar los peritos", aseguró el secretario.

El secretario de Seguridad reconoció que a principios de 2026 no fue contratada una nueva seguridad privada para el Tren Interoceánico, ya que fue declarada desierta la licitación, por lo que se le amplió el contrato a la empresa anterior mientras se reinicia el proceso.

Además de que aún no tiene un seguro para los usuarios, el Tren Interoceánico arrancó el año sin seguridad privada que vigile y proteja a los pasajeros en estaciones, terminales y oficinas.