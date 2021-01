Semar prevé en 2021 cantidades menores de sargazo

Con base en un estudio elaborado por personal naval, en el que se analizaron diferentes variables oceanográficas, la Secretaría de Marina (Semar) espera este año cantidades no preocupantes de sargazo en las costas del Caribe mexicano y de Quintana Roo, debido a que para la primera mitad del año continuarán condiciones frías.

Tras estudiar, utilizando información y datos de instituciones norteamericanas, la densidad del alga presente en el Océano Atlántico, las corrientes oceanográficas superficiales y meteorológicas como el viento superficial, la onda larga saliente, los ciclones tropicales y el fenómeno del Niño-Oscilación del Sur, en el periodo 2005 al 2020, la dependencia llegó a la conclusión que los años con mayor densidad de sargazo fueron en orden de relevancia 2018, 2015, 2019, 2020 y 2014.

Lo que, según la Semar, coincide con las mayores temperaturas del mar en la región, a lo que adicionalmente se agrega que se observó un cambio en los patrones de circulación de las corrientes oceánicas a través de las Antillas Menores, ya que existe una relación directa entre la cobertura y desplazamiento del sargazo y la intensidad de las corrientes, lo que limita el efecto de los vientos alisios sobre dicha alga en su trayectoria sobre el agua.

De esta manera, la Secretaría de Marina estima que la cantidad de sargazo que espera para el primer trimestre del año depende en gran medida de la existencia observada en el Atlántico Central Occidental y Caribe Oriental en diciembre pasado, dado que no hubo presencia significativa de citada alga no se esperaría nada diferente durante estos tres meses próximos.

"De igual forma, considerando que para la primera mitad del año continuarán condiciones frías (fenómeno de La Niña) y para el resto del año condiciones neutrales, ello propiciará una disminución en la intensidad de los vientos alisios y por tanto limitará la presencia de sargazo en las costas de Quintana Roo".

Consideró que serán bajas las cantidades de sargazo que llegarán, a pesar de que se ha continuado viendo en algunas playas la presencia de dicha alga pero no en cantidades preocupantes.